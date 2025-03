Brandneu von whic.de: Terra Primalis

Auf 300 Flaschen ist der neue Terra Primalis, ein Australian Single Malt mit Sherryfass-Finish (PX), limitiert – und laut dem unabhängigen Abfüller und Onlinehändler whic.de, der für seine Veröffentlichung verantwortlich zeichnet, ist das mit 46,9% vol. Alkoholstärke abgefüllte Bottling auch geschmacklich eine Entdeckung.

Mehr über ihn finden Sie nachfolgend in der Pressenotiz, die man uns für Sie gesendet hat:

NEUGIERIGE WHISKYENTDECKER AUFGEPASST

Brandneu: Terra Primalis

Bremen, 12.03.2025 – Das Zeitalter für Entdecker ist da! Mit dem neuen Terra Primalis Australian Single Malt in der edlen, dunklen Flasche laden die Whiskyexperten von whic.de dazu ein, authentische Aromen aus Down Under ganz unvoreingenommen zu erforschen.

Dabei wird schnell klar: Das PX Sherry Finish hat deutliche, süße Spuren hinterlassen. Das Ergebnis ist ein flüssiges Dessert für die Sinne.

Unter Schichten aus saftigen Amarenakirschen, belgischen Waffeln mit Schokolade und Crème brûlée werden prickelnde Zitrusaromen freigelegt, während feinwürziges Sandelholz eine schöne Balance erzeugt. Bei 46,9% Vol., ungefärbt und nicht gefiltert, kann der wilde Geist Australiens bei angenehmer Intensität und vollem Aroma entdeckt werden.

Der poppige Look ruft dazu auf, Neues zu wagen und sich voll dem Abenteuer Welt Whisky hinzugeben – ohne auf altbewährte Qualität verzichten zu müssen. Nur 300 Flaschen sind von dieser besonderen Entdeckung verfügbar. Ab sofort sind sie exklusiv bei whic.de zu finden: https://whic.de/terra-primalis

„Es lohnt sich immer, sich auch mal fernab gewohnter Wege – oder im Fall von Whisky fernab gewohnter Brennereien und Länder – zu bewegen, um Neues zu entdecken. Schenken Sie sich diesen hervorragenden australischen Whisky ein und Sie werden mir sicher zustimmen.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

