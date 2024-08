Neu bei whic.de: Seltener Goldschatz von Longmorn

Ein laut dem Onlinehändler und unabhängigen Abfüller whic.de “köstlich süßer” Longmorn im Aler von 12 Jahren ist die neueste Veröffentlichung in der Serie Lost Worlds, die sich Whiskys von Signatory aus Bourbonfässerm und in Trinkstärke widmet. Der Sunken ist ab sofort im Onlineshop von whic.de erhältlich – die Verlinkung und zusätzliche Infos finden Sie in unserer Pressemitteilung:

SELTENER GOLDSCHATZ VON LONGMORN

Die Bourbonfass-Whisky-Serie Lost Worlds bekommt eine köstlich süße Fortsetzung

Mit der neuen Serie Lost Worlds präsentieren die Experten von whic vanillesüße Whiskyperlen. Auch der heute unter dem Titel Sunken veröffentlichte Longmorn lädt zum Eintauchen in die Aromenwelt eines köstlichen Bourbonfass-Whiskys ein. Es bietet sich eine seltene Gelegenheit, den Hausstil der Brennerei neu zu erforschen, da Longmorn sonst meist in Sherryfässern gelagert wird.

Saftiger Apfelkuchen mit Zitronen-Puderzucker-Glasur, Haferflocken, süße Birnen und Vanille prägen das Aroma. Am Gaumen bekommen die hellfruchtigen und süßen Noten Gesellschaft von spannenden Kräuter- und Würznoten. Dieses überraschende Kontrastprogramm macht den 12-jährigen Single Malt zu einem süffigen Dessert-Whisky, bei dem es immer wieder Neues zu entdecken gibt.

Mit 46% Vol. wurde der Longmorn direkt in der perfekten Trinkstärke abgefüllt. Volles Aroma – auch dank des Verzichts auf Kühlfilterung – ist hier gewiss. Da nur ein Fass abgefüllt wurde, kann nicht jeder in den Genuss dieses vielschichtigen Trinkerlebnisses kommen. Schnell sein lohnt sich. Die 283 Flaschen aus dem First Fill Bourbon Barrel #920 gibt es ab sofort exklusiv bei whic.de: https://whic.de/lost-worlds

„Bei unserem Team-Tasting gewann Longmorn gleich ein paar neue Fans. Der malzige Brennreicharakter zeigte sich in vertrauten Aromen wie Haferflocken mit Honig und wurde von der klassischen Bourbonfassreifung hervorragend untermalt: Ein toller Whisky zum Teilen – vor allem bei dem Preis.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Serie Lost Worlds

Für die Lost Worlds Serie von whic werden leckere, nicht rauchige Whiskys aus Bourbonfässern von Signatory bei einer angenehmen Trinkstärke von 46% Vol. abgefüllt. Dank der klassischen Reifung lassen sich die unterschiedlichen Hausstile wenig bekannter oder unterschätzter Brennereien zu erschwinglichen Preisen erforschen. Natürlich sind die Lost Worlds Whiskys weder kühlgefiltert noch gefärbt. So kann jeder Tropfen sein volles Aromenpotenzial ausschöpfen. Vollendet werden die Flaschen mit eindrucksvollen Motiven vergessener, dystopischer Welten.