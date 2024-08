Neu ab September: Yellowstone Bourbon 2024 Limited Edition

Die Limestone Branch Distillery kündigt für September die neueste der jährlichen Ausgaben ihres Yellowstone Bourbon Limited Edition an – einer der US-Whiskeymarken, die es auch über den großen Teich in unseren Fachhandel schaffen.

Der Yellowstone Bourbon 2024 Limited Edition ist mit 50,5% vol. Alkoholstärke abgefüllt und aus sieben und siebzehn (!) Jahre alten Bourbons komponiert. Master Distiller Stephen Beam hat die Whiskeys in Brandy-und Cognacfässern aus Frankreich gefinisht, um damit den Geschmack des Bourbon zu unterstützen – eine sicherlich interessante Kombination, die laut Destillerie Noten von Birne, Panela-Zucker, reifem Apfel und Leder in der Nase bringt, gefolgt von Noten von amerikanischem Lindenhonig, reifen Steinfrüchten, Zitrusfrüchten, Karamell und Vanille am Gaumen.

Der Master Distiller Stephen Beam sagt dazu:

“The 2024 expression of Yellowstone Limited Edition represents my natural progression of experimenting with special finishes over the years. Now, finished bourbons have become sought after by fans who want to push the flavour profile. I love experimenting and exploring new opportunities, and using a double finish with brandy and cognac casks created a more complex and nuanced bourbon, opening a whole new experience for consumers to enjoy.”