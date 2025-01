Limestone Branch Distillery steigert ihre Exporte nach Europa

Nachdem die Kategorie des American single malt whiskey offiziell definiert und anerkannt wurde (wir berichteten), stellte die in Kentucky ansässige Limestone Branch Distillery ein steigendes Interesse an ihrem Single Malt Yellowstone in Europa fest. Die Brennerei, die zum Portfolio von Luxco gehört, liefert den ganzen Januar über zusätzliche Flaschen aus. Ihre Exporte nach Großbritannien und Europa wird die Brennerei um 22 % steigern.

Greg Mefford, managing director of international business bei Luxco, sagte hierzu:

“We’ve already seen a surge in interest of Yellowstone since news of the ruling broke last month and expect awareness to grow as knowledge builds around the new category’s official standards.”