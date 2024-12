Karamellisierter Jahrmarktgenuss im Glas – Die Bourbonfass-Serie Lost Worlds von whic geht mit seltenem Glen Ord weiter

Statt am Mittwoch gibt es diesmal (und auch nächste Woche) am Freitag Neues vom Onlinehändler und unabhängigen Abfüller whic.de – heute ist es ein 11 Jahre alter Glen Ord, der von Arne Wesche, dem Gründer von whic, als ein Whisky voller Karamellnoten beschrieben wird. 280 Flaschen vom Lost Words Abandoned gibt es, und was über sie sonst noch zu sagen ist und wie Sie eine davon bekommen, lesen Sie hier:

KARAMELLISIERTER JAHRMARKT-GENUSS IM GLAS

Die Bourbonfass-Serie Lost Worlds geht mit seltenem Glen Ord weiter

Bremen, 20.12.2024

Hinter dem düsteren Etikett des heute veröffentlichten Lost Worlds Abandoned verbirgt sich ein hellfruchtiger Single Malt Whisky mit intensiver Süße. Die Serie, die sich um bourbonfassgereifte Schätze dreht, überzeugt dieses Mal mit einem Glen Ord Single Malt. Nur selten ergibt sich die Gelegenheit, diesen milden Whisky pur zu verkosten.

Die 11-jährige Reifung im erstbefüllten Bourbonfass bringt eine bunte Mischung aus karamellisierten Walnüssen, cremiger Schlagsahne, Birnenkompott und Zitronenbonbons ins Spiel und verbindet sich mit dem sanft-malzigen Hausstil zu einem runden Geschmackserlebnis.

Frisch geschlagenes Holz, Ingwer und Sternanis setzen spannende pikante Akzente. Um sich auf das volle Aroma konzentrieren zu können, wurde bei der Abfüllung auf Kühlfilterung verzichtet und der Whisky bei angenehm intensiven 46% Vol. in die Flaschen gebracht.

Nur 280 Flaschen ergab das Bourbon Barrel. Ab sofort zum fairen Preis und nur bei whic.de erhältlich: https://whic.de/lost-worlds

„Dieser Single Malt weckt in mir die Assoziation eines Jahrmarkts, wo einem von Stand zu Stand immer neue Gerüche entgegenströmen. Besonders die cremigen Karamellnoten haben es mir angetan. Aber probieren Sie einfach selbst.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Serie Lost Worlds

Für die Lost Worlds Serie von whic werden leckere, nicht rauchige Whiskys aus Bourbonfässern von Signatory bei einer angenehmen Trinkstärke von 46% Vol. abgefüllt. Dank der klassischen Reifung lassen sich die unterschiedlichen Hausstile wenig bekannter oder unterschätzter Brennereien zu erschwinglichen Preisen erforschen. Natürlich sind die Lost Worlds Whiskys weder kühlgefiltert noch gefärbt. So kann jeder Tropfen sein volles Aromenpotenzial ausschöpfen. Vollendet werden die Flaschen mit eindrucksvollen Motiven vergessener, dystopischer Welten.