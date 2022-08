Purer Genuss aus den Highlands: Gewinnen Sie mit Whiskyexperts 3 Flaschen Ardnamurchan Single Malt AD/04.22:02!

In unserem aktuellen Gewinnspiel geht es um eine der interessantesten Destillerie-Gründungen in Schottland in den letzten zehn Jahren: Die Destillerie Ardnamurchan in den westlichen Highlands – fernab aller Ballungszentren und damit mitten in der ursprünglichen Natur der Region.

Gemeinsam mit unserem Partner und dem Generalimporteur der Destillerie, der Rolf Kaspar GmbH, verlosen wir unter unseren deutschen Lesern drei Flaschen Ardnamurchan Single Malt AD/04.22:02, die den typischen und ehrlichen Stil der Brennerei perfekt repräsentieren.

Wenn Sie eine dieser Flaschen gewinnen wollen, müssen Sie nur unsere Gewinnfrage beantworten und die Lösung an uns einsenden. Und das Beantworten der nachfolgenden Gewinnfrage wird noch einfacher, wenn Sie die nachfolgenden Infos über die Brennerei und den Whisky lesen.

Aber Achtung: Unser Gewinnspiel läuft diesmal nur eine Woche – also rasch mitmachen!

The Ardnamurchan Distillery

Die Destillerie liegt auf der westlichsten Halbinsel des britischen Festlandes – eine der spektakulärsten Umgebungen für Destillerien in Schottland. In den Atlantischen Ozean hinausragend und mit Blick von allen Ufern auf Inseln, Burgen, Lochs und Wildnis bietet sie Ihnen einen wirklich sehenswerten Teil der Westküste Schottlands. Ardnamurchan ist wahrlich eine Reise wert: Kommen Sie vorbei und teilen diese wunderschöne Landschaft mit uns.

Mit weiten weißen Sandstränden und kristallklarem Meer, alten Wäldern und Bergen, ganz zu schweigen von der Tierwelt, der atemberaubenden Landschaft und den keltischen Legenden, wird ein Besuch in diesem malerischsten Land Schottlands unvergesslich sein.

Grüne & nachhaltige Prinzipien

Whisky ist ein „natürliches“ Produkt, was sich in der Arbeitsweise der Destillerie widerspiegelt.

Einzigartig in der Whiskyindustrie, stammt der gesamte Strom- und Wärmebedarf für die Ardnamurchan Distillery aus lokalen erneuerbaren Energien – der Fluss Glenmore, der das Kühlwasser der Destillerie liefert, speist einen Wasserkraftgenerator, und der Biomassekessel wird mit Holzhackschnitzeln aus lokaler Forstwirtschaft befeuert, was zu einer sehr guten und nachhaltigen Gesamtbilanz der Brennerei führt.

Darüber hinaus werden die Nebenprodukte der Whiskyherstellung auf der Halbinsel recycelt – der noch energiereiche Treber (das sind die Überreste aus dem Maischbottich) wird mit dem Pot Ale kombiniert, um Tierfutter für die Verwendung auf der Halbinsel herzustellen.

Blockchain Technology

Jede einzelne fertige Flasche Whisky liefert Whiskyfreunden durch die Verwendung von QR-Barcodes und anderen smartphone-fähigen Scan-Technologien individuelle Daten zu jeder Abfüllung. Auf diese Weise kann die Geschichte jeder Whiskyflasche direkt erzählt werden, da jeder Schritt des Herstellungsprozesses dank der Blockchain Technology bis zum Ursprung nachvollziehbar ist.

Diese Technology ermöglicht nicht nur, Echtheit und Herkunft nachzuweisen, sondern auch ein vollständig transparentes und allumfassendes Herstellungs- und Lagersystem vom Feld bis zur Flasche zu dokumentieren. Nie war ein Whisky transparenter, was seine Erzeugung betrifft.

Der Whisky

Die Ardnamurchan Distillery produziert zwei charakteristische Spirituosenstile, einen getorften und einen ungetorften. Ardnamurchan wurde entwickelt, um einen vollmundigen Single Malt herzustellen, der geschmacklich seiner Herkunft (West Highland) treu bleibt – ein Gesamtgeschmacksprofil, das von dieser Region erwartet wird: sanfter Torfrauch, reichhaltige ölige und dunkler Honignoten und Fruchtaromatik, Chilipfeffer, Meersalz und etwas mehr Rauch im Abgang.

Der erste Ardnamurchan Single Malt wurde im September 2020 weltweit erfolgreich veröffentlicht.

Der New Make reift vollständig in den Lagern auf der Halbinsel, hauptsächlich in amerikanischen und europäischen Eichenfässern, Ex-Sherryfässern und Ex-Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche.

Ardnamurchan Single Malt AD/04.22:02

Verkostungsnotizen:

Nase: Geröstete Marshmallows an einem Kiesstrand von Fascadale, Mineralien, Orangenöl und Popcorn.

Gaumen: Gesalzenes Popcorn, Smores (Kekse mit Marshmallows und Schokolade), Kiesstrand, mineralisch, Meersalz, Limettensirup, geröstete Marshmallows, Bitterorange, dunkle Schokolade, rauchiger old fashioned Cocktail.

Details zur Abfüllung:

25.200 Flaschen weltweit, Blockchain-fähig durch QR-Code

65 % Ex-Bourbon-Fass / 35 % Sherry-Fass, 50/50 Split getorft und ungetorft

100% Recyclingkarton, ungekühlt gefiltert, naturfarben, 46,8%vol.

Und so gewinnen Sie eine der drei Flaschen Ardnamurchan Single Malt AD/04.22:02:

Wann hat die Ardnamurchan Distillery ihren ersten Single Malt veröffentlicht?

A: 2000

B: 2020

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Ardnamurchan“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 21. August 2022, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 22. August 2022 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Rolf Kaspar GmbH versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Malerisch an der Westküste Schottlands gelegen: Ardnamurchan

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Ardnamurchan“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 21. August, 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden am 22. August 2022 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und der Rolf Kaspar GmbH sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von der Rolf Kaspar GmbH versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team