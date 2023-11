Im Zeitraffer-Video: Die Whiskybar der SMWS in The Vaults wird eingeräumt

In diesem Jahr feiert The Scotch Malt Whisky Society (SMWS) ihren 40. Geburtstag. Seit ihrer Gründung 1983 ist sie in Leith in The Vaults beheimatet, welches in einem Teil eines ehemaligen Weinhändler-Lagergebäudes aus dem 12. Jahrhundert liegt. In den letzten Jahren wurden die Räumlichkeiten renoviert. So erhielt unter anderem auch die Whisky Bar eine Überarbeitung. Und diese 15 Fuß hohe Bar aus Eichenholz – 2.000 Flaschen finden in dieser einen Platz – musste nach Beendigung dieser Arbeiten selbstverständlich auch wieder eingeräumt werden. Diese Arbeiten dokumentiert das Scotch Field Mag in einem Zeitraffer-Video auf Youtube:

