The Scotch Malt Whisky Society feiert den 40. Geburtstag

Ein Whisky-Club, deren Mitglieder einen exklusiven Zugang Single Malt Whiskys als Einzelfass-Abfüllungen in Fassstärke, ohne Färbung und Kühlfiltrierung geboten wird? Branchenexperten fanden diese Idee 1983 recht abstrus und befanden, dass dies nicht funktionieren wird. Wie das halt so mit den Experten ist: In diesem Jahr feiert dieser Whisky-Club sein 40-jähriges Bestehen. Und nähert sich der Marke von 40.000 Mitglieder auf der ganzen Welt.

Anlässlich seines Geburtstages wird The Scotch Malt Whisky Society (SMWS), denn um diesen Whisky-Club geht es hier natürlich, in diesem Jahr viele besondere Events veranstalten sowie außergewöhnliche Abfüllungen veröffentlichen. Deutlich Genaueres ist auf whisky intelligence noch nicht zu lesen. Doch angedeutet sind jedoch bereits ein ‚chilli-tinged whisky‘, ein streng geheimer Weltrekordversuch, das allererste Verkostungspanel, welches nur aus Frauen zusammengesetzt sein wird, sowie eine neue Podcast-Serie. Wir gehen davon aus, dass wir in der nächsten Zeit über weitere Details berichten können.