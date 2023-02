Serge verkostet: Drei unabhängige Blair Athol

Die Highland-Destillerie Blair Athol liegt am Ortseingang des Tourismus-Ortes Pitlochry. Der große Parkplatz lädt viele Reisende zu einer Pause ein. Und ein großer Teil nutzt diese Gelegenheit dann auch zu einer Besichtigung der Brennerei. In ihrem Inneren bietet Blair Athol den Besuchern auch ein recht umfassendes Erlebnis. Der Malt Whisky von Blair Athol findet fast ausschließlich in Blends seine Verwendung, das Portfolio Brennerei-eigener Single Malts ist sehr schmal. Die unabhängigen Abfüller bieten hier die Möglichkeit, sich von der Qualität und dem Potential der Brennerei zu überzeugen. Im heutigen Tasting auf Whiskyfun vereint Serge Valentin drei Indie-Bottlings zu einer Session, hier die Bewertungen:

Abfüllung Punkte

Blair Athol 10 yo (46%, James Eadie, Small Batch, for UK, 1st and refill bourbon hogsheads, casks #309846-700641-700643, 1,007 bottles, 2022) 85 Blair Athol 11 yo 2011/2022 (53.9%, Thompson Bros., exclusive to Ensign Ewart, Dechar/Rechar hogshead, 266 bottles) 85 Blair Athol 32 yo 1989/2022 (52.2%, The Whisky Blues, hogshead, cask #5774, 217 bottles) 88