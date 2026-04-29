Serge verkostet: Sieben Blair Athol von unabhängigen Abfüllern

In Pitlochry liegt die wunderschöne Brennerei Blair Athol, die besonders im Herbst ein bezauberndes Gewand anlegt – wie unsere Galerie beweist. Offizielle Abfüllungen von dort gibt es kaum (man findet sie in den Special Releases und in der Flora und Fauna-Serie), dafür kann man sie häufig bei unabhängigen Bottlern antreffen.
Sieben dieser Abfüllungen hat Serge heute in seine Verkostung, und es gibt dafür jede Menge gute bis sehr gute Benotungen, wie unsere Tabelle zeigt:
|Abfüllung
|Punkte
|Blair Athol 14 yo 2009/2024 (55.3%, James Eadie, re-charred hogshead, cask #307364, 307 bottles)
|85
|Blair Athol 12 yo 2011/2024 (53.9%, James Eadie, for the UK, Cask Finish, refill oloroso hogshead, cask #369682, 244 bottles)
|84
|Blair Athol 11 yo 2014/2026 (54.7%, Lady of the Glen, amontillado finish, cask # #303402, 214 bottles)
|84
|Blair Athol 14 yo 2010/2025 (55.6%, Berry Bros. for Kirsch Import, Awakening Series, PX finish, cask #303337, 269 bottles)
|86
|Blair Athol 11 yo 2013/2024 (55.4%, Watashi Whisky, Okane, 2nd fill Madeira, cask #311957C, 60 bottles)
|87
|Blair Athol 10 yo (51.8%, Elixir Distillers, Macbeth, Act One, Household Series, Bloody Sergeant, bourbon and red wine, 2,800 bottles, 2023)
|84
|Blair Athol 10 yo 2014/2024 (56.6%, Lady of the Glen, 1st fill bourbon, cask #302915, 220 bottles)
|83