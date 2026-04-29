Serge verkostet: Sieben Blair Athol von unabhängigen Abfüllern

In Pitlochry liegt die wunderschöne Brennerei Blair Athol, die besonders im Herbst ein bezauberndes Gewand anlegt – wie unsere Galerie beweist. Offizielle Abfüllungen von dort gibt es kaum (man findet sie in den Special Releases und in der Flora und Fauna-Serie), dafür kann man sie häufig bei unabhängigen Bottlern antreffen.

Sieben dieser Abfüllungen hat Serge heute in seine Verkostung, und es gibt dafür jede Menge gute bis sehr gute Benotungen, wie unsere Tabelle zeigt:

Abfüllung Punkte