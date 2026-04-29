Weniger ist mehr: Whiskey mit Bushmills klassisch genießen zum World Whisky Day

AM 16. Mai dieses Jahres feiern Whisky-Genießer wieder den World Whisky Day, und Bushmills stellt sich schon jetzt mit zwei klassischen Cocktail-Rezepten ein, damit Sie diesen Tag stilvoll feiern können. Die Rezepte zum Old Fashioned und dem Whisky Sour finden Sie untenstehend, wie auch Infos zu den beiden Abfüllungen Bushmills 10 und Bushmills 14:

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Weniger ist mehr: Whiskey klassisch genießen zum World Whisky Day

Zum World Whisky Day am 16. Mai zeigt Bushmills, warum Qualität und Handwerk zeitlos bleiben

Der World Whisky Day am 16. Mai lädt weltweit dazu ein, Whisky in all seinen Facetten zu entdecken – unabhängig von Herkunft, Erfahrung oder bevorzugter Trinkweise. Seit seiner Einführung im Jahr 2012 steht der Tag für einen offenen Zugang zur Kategorie und dafür, Whiskey bewusst zu genießen. Bushmills – Whiskey of Ireland lädt dieses Jahr dazu ein, einen Blick auf das zu richten, was diese Kategorie seit jeher prägt: Zeit, Handwerk und Qualität.

Werte, die bleiben

Whiskey ist eine Kategorie, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat. Trends kommen und gehen – was bleibt, sind bestimmte Grundlagen: die Wahl der Rohstoffe, die Art der Destillation und die Zeit, die ein Whiskey im Fass verbringt.

Diese Faktoren prägen nicht nur den Geschmack, sondern auch die Haltung hinter dem Produkt. Qualität entsteht dort, wo Entscheidungen bewusst getroffen werden – und wo man bereit ist, wenn nötig auch den längeren Weg zu gehen.

Single Malt: Qualität aus Zeit und Handwerk

Ein pur genossener Single Malt zeigt, wie sehr ein Whiskey von seinem Ursprung geprägt ist. Bushmills – Whiskey of Ireland blickt auf eine mehr als 400-jährige Tradition in der Whiskeyherstellung zurück, die über Generationen hinweg weitergegeben wurde. Aus gemälzter Gerste hergestellt und klassisch dreifach destilliert, ist Bushmills bekannt für seinen unverwechselbaren weichen Geschmack und berühmten Hausstil.

Bushmills 10 Year Old

Gereift in Bourbon- und Sherryfässern, vereint er weiche, süße Noten von Vanille mit Milchschokolade und zarten Spuren getoasteter Eiche. Akzente von Zitrusfrüchten, verwoben mit dem unverwechselbaren Bushmills Honigcharakter zeigen sich in der Nase. Der perfekte Allrounder und ein toller Einstieg in die Whiskey-Welt.

Bushmills 14 Year Old

Als einziger Whiskey im Bushmills- Portfolio wird der Bushmills 14 Year Old nicht im Sherryfass gereift. Dafür durchläuft er nach seinen 14 Jahren im Bourbonfass eine Finishing in Malaga- Weinfässern. Die Folge sind eine perfekte Harmonie von Mango, Ananas und Aprikose mit Anklängen von Ingwer. Zimt, Milchschokolade, Vanille und warmes Karamell sowie feine Eichenholz- und Blumennoten runden diesen opulenten Geschmack ab.

Beide Single Malts zeigen, wie entscheidend Zeit und Fassreifung für die Entwicklung eines Whiskeys sind – und warum Qualität nicht beschleunigt werden kann.

Klassische Drinks: Bewährte Rezepturen

Auch in klassischen Drinks spiegelt sich dieses Verständnis wider. Rezepte wie Old Fashioned oder Whisky Sour haben sich über Jahrzehnte hinweg gehalten – weil sie auf ausgewogenen Proportionen und wenigen, gezielt eingesetzten Zutaten basieren.

Sie funktionieren, weil sie den Whisky in den Mittelpunkt stellen und ihn sinnvoll ergänzen, statt ihn zu überdecken. Genau darin liegt ihre anhaltende Relevanz – in Bars ebenso wie im privaten Umfeld. Wer sie zum World Whisky Day zuhause nachmachen möchte, findet hier die passenden Rezepte.

Bushmills Black Fashioned:

Zutaten:

50 ml Black Bush

1 TL Zuckersirup oder Würfelzucker

2 dashes Angostura Bitters

Eis

Glas: Tumbler

Garnitur: Orangenzeste

Zubereitung:

Würfelzucker und Angostura Bitters ins Glas geben und mit einem Muddler oder Löffel zerstoßen (alternativ Angostura Bitters und Zuckersirup verrrühren) Den Tumbler mit Eiswürfeln füllen. Whiskey hinzufügen und rühren, bis der Drink kalt ist. Zeste über dem Glas ausdrücken, um die ätherischen Öle freizusetzen und dann damit garnieren.

Bushmills Whiskey Sour:

Zutaten:

50 ml Black Bush

25 ml frischer Zitronensaft

15 ml Zuckersirup

2 dashes Angostura Bitters

Eiweis

Eis

Glas: Tumbler

Garnitur: Zitronenzeste

Zubereitung:

Alle Zutaten bis auf das Eis in einen Shaker geben und kräftig shaken, bis das Eiweis schäumt. Eis hinzugeben und erneut kräftig shaken, bis der Shaker kalt ist. Eis in den Tumbler geben und den Cocktails doppelt hinein strainen. Zitronenzeste über dem Glas ausdrücken, um die ätherischen Öle freizusetzen und damit garnieren.

Ein Anlass, der verbindet

Der World Whisky Day steht für die Idee, Whisky gemeinsam zu entdecken – unabhängig davon, ob er pur, klassisch gemixt oder ganz individuell genossen wird. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht Trends oder Regeln, sondern die Freude am Produkt und die Qualität im Glas. Bushmills – Whiskey of Ireland sagt Slainté!