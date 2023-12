Milroy’s, Londons ältester unabhängiger Whiskyspezialist, kommt wieder nach Deutschland

Noch ein unabhängiger Abfüller betritt in diesen Tagen den deutschen Markt, und in diesem Fall ist es ein Wiederkehrer: Sansibar Whisky importiert nun einige Bottlings aus dem Portfolio von Milroy’s, einem der bedeutenden Spirituosenhändler aus London, genauer gesagt aus Soho.

Wir können Ihnen hier die ersten fünf Importe vorstellen, über die wir von Sansibar Whisky informiert wurden, gemeinsam mit etwas Geschichte des Independent Bottlers :

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Milroy’s, Londons ältester unabhängiger Whiskyspezialist, ist wieder in Deutschland

1964 gründete John „Jack“ Milroy einen Spirituosenhandel und kaufte zusammen mit seinem Bruder Wallace ein Geschäft in der Greek Street 3 in Londons Stadtteil Soho. Seitdem entwickelte sich das Geschäft zu einer Topadresse für Champagner, Weine und Spirituosen in der Londoner Gesellschaft.

In den 1960er und 70er Jahren kamen die ersten Single Malts auf den Markt, vor allem Glenfarclas und Glenfiddich. John stellte sicher, dass er diese stets vorrätig hatte und war damit seiner Zeit voraus. Bald verfügte Milroy‘s, selbstverständlich neben den beliebten Blends, über das größte Angebot an Single Malts in London.

Der gute Ruf des Geschäfts führte sogar dazu, dass es Lieferant für Downing Street No. 10 wurde und die Brüder zu einer Reise nach Japan eingeladen wurden, um die dortige Whiskyindustrie kennen zu lernen. Beeindruckt von den dortigen Impressionen, begannen sie nach Ihrer Rückkehr, eigenständig Whisky abzufüllen – was bei Milroy’s heute noch getan wird.

Die Sansibar Whisky GmbH bringt einige dieser Abfüllungen nun auf den deutschen Markt. Mit dabei sind aus der Soho Selection ein Glentauchers 12y, zwei Ben Nevis mit 7y und 10y sowie ein Secret Speyside Malt mit 23y. Ergänzt wird das Angebot durch einen 28jährigen Aberfeldy aus der Cask Selection.

Hier weitere Informationen zu den Abfüllungen:

Soho Selection

Glentauchers, 12 years old, distilled 26.04.2010, bottled 06.02.2023

1st fill Manzanilla Sherry HHD since November 2020, re-racked from a refill HHD Cask reference 11125, ABV 56.3%

Baked apples, honey-roast cashews and salted caramel crunch

Ben Nevis, 7 years old, distilled 02.07.2015, bottled 06.02.2023 Refill Ex-Bourbon Hogshead

Cask reference 409, ABV 57.1%

Smoky and light, with stone fruits and spices

Ben Nevis, 10 years old, distilled 29.11.2012, bottled 06.02.2023

1st fill French Oak Oloroso Sherry HHD since October 2020, re-racked from a refill HHD Cask reference 1728, ABV 57.1%

Full bodied with toffee, apple and bakewell tart

Secret Speyside Malt, 23 years old, distilled 27.01.1992, bottled 21.05.2015 French Oak fortified Wine Butt from Paarl, South Africa

Cask reference 1, ABV 56.8%

Bold and nutty, with stewed red fruits and candied orange peel

Cask Selection

Aberfeldy, 28 years old, distilled 1991, 234 bottles Bourbon HHD

Cask reference 7434, ABV 47.7% No notes, unfortunately