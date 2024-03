Aberfeldy erweitert ihre Wine Cask Collection

Einen Neuzugang innerhalb ihrer Wine Cask Collection stellt die Highland-Brennerei Aberfeldy vor. Aberfeldy 21 Years Old Malbec Cask Finish entstand in Zusammenarbeit mit dem argentinischen Weingut Finca Ambrosia. Dewar’s master blender Stephanie Macleod und der Winzer der Finca Ambrosia, Daniel Pi, wählten gemeinsam die Fässer für das Finish aus. Sie entschieden sich für Fässer aus französischer Eichen, in denen zuvor der Rotwein Viña Unica lagerte. Vor dem achtmonatigen Finish reifte der Single Malt in refill bourbon und sherry barrels und hogsheads.

Stephanie Macleod beschreibt diese Abfüllung so:

“This delicate yet complex Finca Ambrosia cask finish opens with intriguing notes of sweet, toasted cereal, herbal sage, and hints of rosemary. It then begins to develop with ripe strawberries, drizzled in Aberfeldy’s signature Highland honey notes, and then it’s delicately sharpened with notes of blackcurrant, melting to floral notes of rose and violet, and a background hint of cinnamon spice. Settling on the palate the fruit sings and rejoices, soothing to a creamy vanilla and endlessly smooth finish.”