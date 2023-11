Neu bei Kirsch: Der Whisky zum Werder-Jubiläum, Signatory Horsemen & Archangels, Compass Box Single Casks

Eigentlich sind es ja Whisky und Gin, die Kirsch Import fürs Werder-Jubiläum aufgelegt hat, aber weil wir ja nur für den Whisky zuständig sind (das aber intensiv), haben wir die Presseaussendung dazu auf das für Whiskyfreunde wesentliche eingedampft. Also: Der Werder-Whisky erlebt eine Neuauflage – ein mit 42,1% vol. abgefüllter Speyside Single Malt Scotch (echte Fans werden wissen, warum diese Alkoholstärke gewählt wurde, für alle anderen gibt es die Auflösung im Artikel).

Aber das ist noch nicht alles, was Kirsch Import heute Neues präsentieren kann: Von Signatory gibt es zwei neue Abfüllungen, Horsemen & Archangels, die durch geschmackliche Tiefe beeindrucken sollen – und von Compass Box Blends als Einzelfassabfüllungen, genauer gesagt solche des Glasgow Blend und des Artist Blend.

Alle Details haben wir wie immer untenstehend für Sie:

Der Whisky zum Werder-Jubiläum: Neue Fan-Spirituose zum Anstoßen

Seit dem 4. Februar 1899 kicken die Werderaner, als eine Gruppe 16-Jähriger den Verein gründete. Knapp 125 Jahre später ist der SV Werder Bremen einer der erfolgreichsten Vereine in der Geschichte der Bundesliga.



Vier Meisterschalen, sechs DFB-Pokale und der Europapokal der Pokalsieger, darunter einige „Wunder von der Weser“, zählt das Bremer Team, für das im Laufe der Zeit Größen wie Rudi Völler, Aílton, Miroslav Klose oder Claudio Pizarro das Runde ins Eckige brachten.



Mit der Neuauflage des offiziellen Werder Whiskys präsentieren wir die Fan-Spirituosen zum Anstoßen auf das Vereinsjubiläum 2024!

Werder Whisky: hochprozentiges Heimspiel

Der neue Werder Whisky bringt zusammen, was seit rund 125 Jahren zusammengehört: Vor dem Hintergrund des SV Werder Bremen Trikots mit abstraktem Streifenmuster lässt die hochwertige Abfüllung aus dem Whisky-Kerngebiet Schottlands die Wahrzeichen Bremens aufleuchten und hisst die Flagge der Hansestadt. Dafür wurde die Flasche in samtigem Grün beschichtet und anschließend mit einem aufwendigen Siebdruck dekoriert.



Whisky- und Fußballfans können sich auf einen vollmundigen, fruchtigen und weichen Speyside Single Malt Scotch freuen. Das hochprozentige Heimspiel entfaltet sich bei genau 42,1% vol. – den maximal 42.100 Zuschauer*innen zur Ehre, die im Bremer Stadion an der Weser mitfiebern können.

Werder Whisky

Speyside Single Malt Scotch Whisky



Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks

42,1% vol.

0,7 Liter

Tasting Notes:

Nase: Tropische Früchte wie Ananas, Honigmelone und süße Orangen. Dazu frische Birnen, untermalt von leichter Vanille.



Gaumen: Vollmundig intensiv mit Spuren von roten Äpfeln sowie Noten von gezuckerten Mandeln und warmem Karamell.



Nachklang: Zarter werdend, mit reiferen Früchten, Kiwi und einem Hauch Würze von amerikanischen Eichenfässern.

Vom Himmel hoch, da kommen sie her: Neue Signatory Horsemen & Archangels

Vom Himmel hoch, da kommt nicht nur das Christkind her, sondern auch zwei himmlische Small-Batch-Serien. Mit starker Bildsprache überbringen die Horsemen, die insgesamt vier Reiter der Apokalypse, sowie die Archangels, das Erzengel-Quartett, ihre Prophezeiung: fassstarken Hochgenuss. Für diesen greifen die Abfüllungen auf den an Umfang geradezu biblischen Holzschatz von Signatory Vintage zurück.

Horseman No.3 hat sich von einer der rauen schottischen Inseln auf den Weg gemacht, um Genießern den ausbalancierten Whitlaw 2013/2023 zu verkünden. Tom Thiel, dessen Kunst u.a. auf CD-Covern der Melodic-Death-Metal-Band „Amon Amarth“ oder auch unserer Vikings-Serie verewigt ist, verpasst dem mystischen, zart rauchigen Single Malt das passende Etikett.



Nach 10 Jahren in einem First Fill Sherry Butt und zwei Second Fill Bordeaux Hogsheads füllt er 1.285 Flaschen – exklusiv für den deutschen Markt.



Mit seinen charakteristischen Noten von Heidehonig, ergänzt um Aromen von Beeren, Ingwer, Nüssen und dunklem Sirup aus First Fill Oloroso Sherry Butts, überbringt der Aberfeldy 2013/2023 passgenau die Botschaft von Archangel No.3. Denn: Der Erzengel Raphael stiftet Heilung und Geborgenheit.



Den wohligen Highland Single Malt bringt Signatory Vintage in 1.343 Flaschen direkt zu Kirsch-Kunden.

Whitlaw 2013/2023 – Horseman No.3

Signatory Vintage Island Single Malt Scotch Whisky

Bottled for you by Kirsch Import



10 Jahre

Dest. 2013

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: First Fill Sherry Butt, Second Fill Bordeaux Hogsheads

1.285 Flaschen

59,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Aberfeldy 2013/2023 – Archangel No.3

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Bottled for you by Kirsch Import



10 Jahre

Dest. 2013

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

1.343 Flaschen

58,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Luxus-Blends mit noch mehr Tiefe: Exklusive Single Casks von Compass Box

Blended Whisky befindet sich im Wandel. „Whiskymaker“ wie Compass Box räumen mit dem Image der Kategorie auf, heben sie mit Perfektionismus und Transparenz auf das Qualitätsniveau von Single Malt – und darüber hinaus. John Glaser und Team erschaffen Texturen und Aromen, die ein einzelner Whisky oft nicht erreichen kann. Ihre Luxus-Blends komponieren sie aus hochqualitativen Single Malt und Single Grain Whiskys aus dem eigenen Fasslager in Schottland.



Zwei Einzelfassabfüllungen für den deutschen Markt zeigen jetzt die Compass Box Standards Glasgow Blend und Artist Blend aus völlig neuen Perspektiven. Dafür wurden die von über 100 Jahre alten Rezepten inspirierten Blended Scotch Whiskys wie einst üblich in Marrying Casks nachgereift. Der Effekt? Ein Mehr an Komplexität.



Der geschmacksintensive Glasgow Blend ist von Rauch- und Sherryaromen geprägt, die er im Single Marrying Cask #500018, einem Oloroso Sherry-Seasoned Butt, vertieft. Das Single Cask wurde ebenso mit erhöhten 49% vol. abgefüllt wie das Artist Blend – Single Marrying Cask #500134. Der cremige, lebhafte Blended Scotch aus Highland Single Malts und Lowland Grain Whiskys reifte für eineinhalb Jahre in einem Ex-Clynelish American Oak Barrel nach.

Glasgow Blend – Single Marrying Cask #500018

Compass Box Blended Scotch Whisky



Married: 16/06/2022

Abgef. 26/07/2023

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Cameronbridge Single Grain (35,2%), Single Malt aus einer Brennerei nahe Aberlour (34,1%), Laphroaig Single Malt (18,2%), Clynelish Single Malt (9,9%), Highland Malt Blend (2,6%)

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, First Fill Sherry Butt, Refill Barrel, Custom French Oak Barrels, Revatted Sherry Butt; Oloroso Sherry-Seasoned Butt (Marrying Cask)

Fassnr. 500018

672 Flaschen

49% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Artist Blend – Single Marrying Cask #500134

Compass Box Blended Scotch Whisky



Married: 01/02/2022

Abgef. 24/07/2023

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Cameronbridge Single Grain (45%), Linkwood Single Malt (27%), Balmenach Single Malt (10%), Clynelish Single Malt (10%), Highland Malt Blend (8%)

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels, Custom French Oak Barrels, Revatted Palo Cortado Sherry Seasoned Butt; Ex-Clynelish American Oak Barrel (Marrying Cask)

Fassnr. 500134

198 Flaschen

49% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt