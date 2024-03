Der Importeur Whiskymax aus Mainhausen kann heute in seiner Presseausendung die Nummero 14 des Klassikers El Máximo vorstellen. Der Blended Malt Whisky wurde 2011 destilliert, kam im Januar 2024 in Fassstärke mit 60,5% Vol. in die Flaschen, und ab sofort im Fachhandel oder unter fassmeister.com erhältlich.

Hier alle Infos, die wir vom Whiskymax erhalten haben:

Neu bei Whiskymax: El Máximo No. 14

Schlag auf Schlag geht es gegenwärtig beim Importeur Whiskymax aus Mainhausen:

Besonders freuen wird es die Fans des beliebten El Máximo-Klassikers aus der Serie „The Exceptionals“ der hauseigenen Spirit & Cask Range:

Nach einer längeren Durststrecke – gewissermaßen im wahrsten Sinne des Wortes – ist nun die 14. Ausgabe der Sherrybombe verfügbar. Es handelt sich hierbei um einen 2011 destillierten Blended Malt Whisky, der im Januar 2024 seinen Weg in die Flaschen gefunden hat. Abgefüllt wurde der auf 224 Flaschen limitierte Whisky in Fassstärke mit 60,5% Vol.

