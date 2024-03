Auch in diesem Jahr erscheint wieder aus dem Hause Douglas Laing die Scallywag Easter Edition. Die limitierte Abfüllung des Blended Malts aus der Speyside verziert erneut der Familienhund der Laings, der zum Osterfest passend sich die Ohren des Osterhasen ausgeliehen hat. Scallywag Easter Edition No. 8 ist mit einem hohen Anteil im Sherryfass gereifter Whiskys abgefüllt, und kam mit 48% Vol., ungefärbt sowie nicht kältefiltriert in die 960 verfügbaren Flaschen, und ist ab sofort im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

Alle weiteren Details und Infos zu dieser limitierten Abfüllung sowie Tasting Notes finden Sie in der Pressemitteilung, die wir von der Rising Brands GmbH erhalten haben:

Ostern steht vor der Tür!

Scallywag Easter Edition No. 8 jetzt erhältlich

Nürnberg, 18. März 2024. Das schottische Familienunternehmen Douglas Laing & Co. versendet österliche Grüße und startet den Deutschland exklusiven Verkauf der auf 960 Flaschen limitierten Scallywag Easter Edition No. 8. Bereits zum achten Mal versüßt uns der kleine Foxterrier das Osterfest und läutet den Frühling ein. Die Scallywag Easter Edition No. 8 wurde mit 48% Vol. und einem hohen Anteil im Sherryfass gereifter Whiskys abgefüllt und ist ganz in Douglas Laing Tradition ungefärbt und nicht kältefiltriert.

Die Ausstattung der limitierten Abfüllung strahlt in diesem Jahr vor frühlingshaften Farben und präsentiert den Familienhund der Laings mit niedlichen Osterhasenohren und einem kleinen Halstuch inmitten bunter Ostereier.

Als Teil der Remarkable Regional Malts steht Scallywag für die Region Speyside. Inspiriert vom Foxterrier, dem Familienhund der Familie Laing, ist Scallywag eine Vermählung von ausschließlich Speyside Single Malts, wie bspw. Mortlach, Macallan und Glenrothes.

Die Scallywag Easter Edition No. 8 ist ab sofort im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

Tastingnotes

Darf in keinem Osterkörbchen fehlen! Die diesjährige Scallywag Easter Edition überzeugt mit Noten von cremiger Vollmilchschokolade umspielt von Karamell und feinster Vanille. Fruchtige Noten von saftigen roten Beeren und einem Hauch Pfirsich runden das Geschmackserlebnis ab und machen die Scallywag Easter Edition auch in diesem Jahr zur perfekten Begleitung zur kleinen Nascherei.