Neue Abfüllungen von Lady of the Glen und Dalgety Whisky bei Whiskymax

Sieben neue Bottlings des unabhängigen Abfüller Lady of the Glen inklusiv zwei seiner Marke Dalgety kommen mit dem Importeur Whiskymax nach Deutschland, und sie werden in Kürze im Fachhandel erhältlich sein.

Nähere Details zu diesen neuen Abfüllungen finden Sie im nachstehenden Text, den wir von Whiskymax erhalten haben:

Neue Abfüllungen von Lady of the Glen bei Whiskymax

Lady of the Glen ist ein unabhängiger Abfüller, der internationalen Whisky-Enthusiasten einen exklusiven Geschmack des traditionellen Geistes des Landes bietet. In Wahrheit bedeutet das, dass wir sowohl Detektiv als auch ein bisschen Magier sind, wenn wir seltene Single Malt Whiskys aus unabhängigen Brennereien in ganz Schottland suchen, beschaffen und pflegen und sie durch traditionelle Abfülltechniken zu etwas Besonderem machen.

Alle Veröffentlichungen der Marke Lady of the Glen werden von Hand in natürlicher Fassstärke abgefüllt, ohne Kühlfilterung oder Färbung, was bedeutet, dass der ursprüngliche Geschmack unberührt bleibt und der Endgeschmack rein, voll und immer einzigartig ist.

Jede Flasche erhält neben ihrem unverwechselbaren Blumenetikett und dem Whisky eine handdetaillierte Nummer, wodurch die Flaschen so individuell sind wie der Whisky, den sie enthalten.

Lady of the Glen-Whiskys sind eine Hommage an die lange Tradition der unabhängigen Abfüllung in Schottland und an herausragende und gemächliche Techniken, die ein Produkt schaffen, das sowohl selten als auch besonders ist.

Wir haben von allen Sorten 36 Flaschen für Deutschland erhalten.



Glentauchers

Refill PX Cask Finish 2013

58,9 % | 94,90 €

Auchroisk

Oloroso Cask Finish 2013

53,6 % | 94,90 €

Benrinnes

Tawny Port Cask Finish 2013

57,8 % | 99,90 €

Glen Spey

Banyuls Cask Finish 2012

58,4 % | 94,90 €

Royal Brackla

Ruby Port Cask Finish 2011

56,9 % | 119,90 €

Dalgety Whisky

Dalgety“ ist die neue Marke von Hannah Whisky Merchants Ltd., die den preisgekrönten Lady of the Glen und St. Bridget’s Kirk Small Batch Blend herstellt. Die neue Marke ist eine Hommage an Dalgety Bay, die Heimat von Hannah Whisky Merchants, wo alle Marken von einem kleinen 4-Personen-Team von Hand abgefüllt werden. Aus einem bestimmten Winkel leuchten die Dalgety-Etiketten im Dunkeln und erinnern an den örtlichen Strand.

Direktor Gregor Hannah und Botschafter Paul McKendrick wählen die Fässer sorgfältig aus ihrem Portfolio aus, um einzigartige kleine Chargen von Single Malt Whisky für jede Dalgety-Neuheit herzustellen.

Alle Abfüllungen wurden in seinem Warehouse in Dalgety Bay von Hand abgefüllt.

Dalgety

Caol Ila

Amarone Cask Finish 9 Jahre

50,5 % | 94,90 €

Dalgety

Inchgower

Ex Oloroso Cask Finish 11 Jahre

50,6 % | 89,90 €

Weitere Informationen unter www.whiskymax.com