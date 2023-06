Whisky.de wird heute 30 Jahre alt!

Auf seinen besonderen Geburtstag macht uns das Unternehmen in seiner heutigen Presseaussendung aufmerksam, lässt diese 30 Jahre in dieser Mitteilung auch etwas Revue passieren, und kündigt als Teil des Jubiläums die Planung verschiedene Aktivitäten und Sonderabfüllungen an.

Von unserer Seite aus einen großen und herzlichen Glückwunsch, und einen Toast auf die nächsten 30 Jahre.

Hier nun für Sie, die Presseaussendung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

30 Jahre Whisky.de – eine lange Zeit, geprägt von WWW: Wandel, Wachstum, Wissen

Seeshaupt, 15.6.2023 – Der Versandhändler für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden feiert sein 30-jähriges Jubiläum.

Die amtliche Gewerbeanmeldung von The Whisky Store datiert auf den 15.6.1993. Seitdem ist das Unternehmen in Seeshaupt am Starnberger See ansässig. Auch 30 Jahre nach der Gründung ist es ein eigenständiger Familienbetrieb, der sich auf den Onlineversand von hochwertigem Whisky an den privaten Endkunden spezialisiert hat.

Ursprünglich als The Whisky Store gegründet, war das Unternehmen ab 1994 einer der ersten Versandhändler im Internet. Heute ist es unter dem Namen Whisky.de als der große deutsche Whiskyversandhändler bekannt. Whisky.de bietet seinen Kunden nicht nur eine erstklassige Auswahl nebst komfortablem Shopsystem, sondern noch viel mehr Informationen rund um die Themen Whisky- und Spirituosen-Genuss.

Nichts ist beständiger als der Wandel. Und so übernahm im Jahr 2016 Benedikt Lüning, Sohn der Gründer und Inhaber Theresia und Horst Lüning, das Ruder der Geschäftsführung. Benedikt (der bei seinen Kollegen, Mitarbeitern, Fans und Followern als Ben bekannt ist), leitet neben seiner Geschäftsführungstätigkeit die Marketingabteilung und dreht bei weltweit ansässigen (Whisky-) Brennereien vor Ort umfangreiche Dokumentationen. Selbst sitzt er viel vor der Kamera: Regelmäßig berichtet er in den Whisky.de News über aktuelle Vorgänge in der Whiskybranche oder verkostet Whiskys, Gins und Rums für die 75.000 YouTube-Abonnenten. Inhaberin und Gründerin Theresia Lüning arbeitet heute noch eifrig und beherzt im Einkauf mit. Horst Lüning dreht nach wie vor Verkostungsvideos, die bei vielen Kunden und Whisky-Interessenten bereits Kultstatus besitzen.

Das Familienunternehmen blickt auf eine erfolgreiche Geschäfts-Historie zurück. Mit der Übergabe an Ben Lüning wurden die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft gestellt. Die Belegschaft wuchs über die Jahrzehnte von der ersten Mitarbeiterin im Jahr 1994 auf nunmehr 30 Angestellte an und neue Märkte in Österreich und den Niederlanden wurden erschlossen. Gleichzeitig wurde das Sortiment stetig ausgebaut.

Whisky.de ist am internationalen Spirituosen-Markt – im Vergleich zu den größeren Konzernen – eine verhältnismäßig kleine, aber dafür unverkennbare Institution, die sich selbst immer treu geblieben ist und Mitte Juni 2023 ihr 30-jähriges Firmenjubiläum feiert. Zu den Whiskys und Whiskeys dieser Welt bietet der Treffpunkt feiner Geister seit ein paar Jahren auch Gin und neuerlich Rum an.

Wer es genau wissen will, für den bietet Whisky.de Hintergrundinformationen zur Herstellung, Genuss sowie der Whiskybranche und der zu Grunde liegenden Wissenschaft an, Die Whisky.de Flaschen-Datenbank beinhaltet mit 30.000 Einträgen, umfangreiche Informationen zu Brennereien und deren Abfüllungen. Mit über 45 Millionen Aufrufen des YouTube-Video-Blogs findet der Interessierte eine Fülle an zugehörigem Wissen. In der aktiv moderierten Whisky.de Community und dem Forum tummeln sich 40.000 Mitglieder, die sich über Whisky austauschen und fachsimpeln.

Ziel des Familienbetriebs ist es, die Ware des Kunden schnell nach Hause zu liefern und zuvor ein erstklassiges Einkaufserlebnis mit umfassenden Hintergrundinformationen bereitzustellen.

Zu unserer 30-jährigen Geschichte gehört natürlich unsere langjährige sowie neu hinzugewonnene Kundschaft, bei der wir uns herzlich für ihre Unterstützung bedanken.

Als Teil des Jubiläums plant Whisky.de verschiedene Aktivitäten und Sonderabfüllungen. Details dazu finden Sie ab sofort auf der Website und sozialen Medien.

slàinte mhath, cheers und prost, auf 30 Jahre Whisky.de!