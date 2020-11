PR: Whisky.de veröffentlicht den neuen Highland Cattle Blended Malt Scotch Whisky

Noch vor dem Wochenende gibt es einen neuen Blended Malt Whisky zu vermelden: Whisky.de bringt den Highland Cattle 11yo Blended Malt Scotch Whisky, den es ab sofort exklusiv beim Online-Versandhändler zum Preis von 39,90 Euro hier zu kaufen gibt.

Alle weiteren Infos zu den Besonderheiten in der Entstehung der neuen Abfüllung sowie die Tasting Notes dazu finden Sie nachfolgend:

Whisky.de bringt neuen Highland Cattle Blended Malt Scotch Whisky heraus

Whisky.de ist für seine exklusiven Abfüllungen von hochwertigen Single Malt Whiskys bekannt, die regelmäßig aus selektierten Fässern abgefüllt werden. Der aktuelle Highland Cattle 11 Jahre ist dagegen der erste Blended Malt Scotch Whisky, der von Whisky.de in einem kreativen Prozess aktiv geschmacklich entworfen wurde.

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Wege geschmacklich hervorragende Whiskys abzufüllen. Einmal wählt man aus einer großen Zahl an verfügbaren Whiskyfässern jene aus, die den eigenen Geschmacksvorstellungen entsprechen. Die zweite Art ist anspruchsvoller. Man kreiert aktiv durch Auswahl von Malt Whiskys aus verschiedenen Brennereien das zu erzeugende Geschmacksprofil.

Highland Cattle ist ein so aktiv entworfener Blended Malt Scotch Whisky. Er reifte vorwiegend in Eichenfässern, in denen zuvor Sherry lagerte. Ein kleiner Anteil von First Fill Ex-Bourbonfässern rundet den Geschmack ab. Die Kunst ist es, die Sherry- und Ex-Bourbonfässer so miteinander zu vermählen, dass sich die ideale Balance zwischen der Komplexität der Whiskys und den individuell reifenden Fässern ergibt. Entstanden ist ein komplexer und stark sherrytöniger Whisky mit einem dunkelfruchtigen und komplexen Charakter. Natürliche Farbe, weggelassener Kühlfilterung, gute 46% Stärke, Geschmacks­fülle, Komplexität, Harmonie und schließlich Bezahlbarkeit machen diesen Whisky aus.

Die Abfüllung ist limitiert, trägt einen Jahrgang und zwei charakteristische Highland Rinder (Cattle) zieren das Label.

Aroma: Intensiver Sherry mit dahinter liegender fruchtiger Zitrusnote. Erste Anklänge von Gewürzen.

Geschmack: Zuerst süß und ölig. Es folgt Saftorange, bevor sich nachhaltig Würzigkeit durchsetzt.

Abgang: Mittellang. Dabei intensiv würzig mit einem Hauch Bitterschokolade zum Ausklang.

Farbe: Tiefes Rotgold

Der Highland Cattle 11yo Blended Malt Scotch Whisky, ist nur bei whisky.de zum Preis von 39,90 Euro hier erhältlich.