PR: Whisky.de bringt neuen Whisky.de Malt von Horst Lüning heraus

Als Mann sollte man laut einem Sprichwort ein Haus gebaut, einen Baum gepflanzt und ein Kind gezeugt haben. Wenn man in der Whiskyszene einen Namen hat, gehört wohl auch der eigene Whisky ins Bouquet der Pflichten und Wünsche. Horst Lüning von Whisky.de hat sich diesen Wunsch nun mit einem eigenen Horst-Lüning-Whisky erfüllt. Der Horst Lüning Malt 10 Jahre ist ein Blended Malt ausgewählter Brennereien – und mehr über ihn können Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung erfahren, in der Sie auch eine Verlinkung zum Shop finden, wo der Horst Lüning Malt 10 Jahre um 34,90 Euro zu finden ist:

Whisky.de bringt neuen Whisky.de Malt von Horst Lüning Malt heraus

Seeshaupt, 27.11.2020 – Nach 25 Jahren erfüllte sich Horst Lüning, Master Taster von Whisky.de, den Traum eines eigenen schottischen Malt Whiskys. Komplex, bezahlbar und authentisch sollte er sein. Dazu wurden 10-jährige Malt Whiskys ausgewählter Brennereien aus Bourbon- und Sherryfässern miteinander vermählt. Entstanden ist ein frisch-fruchtiger Blended Malt, der durch Zusatz von Sherryfass-Whisky eine komplex-würzige Note mit etwas Eiche im Abgang erhielt.

Horst Lüning, Ehemann der Gründerin von Whisky.de, hat bereits über 200 Whiskybrennereien weltweit besucht und Tausende Whiskys probiert. 2016 wurde er wegen seiner innovativen Verkostungsvideos von den schottischen Keeper of the Quaich in ihre Reihen aufgenommen. Durch Gespräche mit Kunden und den schottischen Whiskyherstellern sowie zahlreichen verschiedenen Mischungsversuchen konnte schließlich der Blended Malt gefunden werden, der den besten Kompromiss aus natürlicher Farbe, weggelassener Kühlfilterung, guter 46% Stärke, Geschmacksfülle, Komplexität, Harmonie und schließlich Bezahlbarkeit darstellt.

Die Abfüllung ist limitiert, trägt einen Jahrgang und der bekannte deutsche Karikaturist Michael Hüter hat Horst Lüning mit seinem kritischen Auge für das Label porträtiert.

Den Horst Lüning Malt 10 Jahre können Sie hier erwerben.

Aroma

Angenehm voll mit frischen Zitrusnotzen, leichter Sherry-Fruchtigkeit und dezent würzigen Noten

Geschmack

Süß, malzig und weich, mit Zitrus- und leichten Sherrynoten

Abgang

Mittel bis lang, mild mit einer ganz leichten Eichenwürze

Farbe

natürlicher Goldton