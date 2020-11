PR: Tastillery bietet acht Whiskys aus aller Welt mit Videobegleitung – neu und zum Black Friday vergünstigt

Von Tastillery.com gibt es jetzt eine neue schwarze Box namens „World of Whisky„, die mit acht Proben zu je 3cl dazu einlädt, Whiskys rund um die Welt zu entdecken. Auch eine Verlinkung zu einem Tasting Video ist dabei.

Hier alle Infos dazu:

Tastillery bietet acht Whiskys aus aller Welt mit Videobegleitung

Passend zum Black Friday präsentiert Tastillery die neue schwarze Box „World of Whisky“. Acht Whiskys aus acht Ländern in einer edlen Verpackung – dazu gibt’s einen QR Code zu einem interaktiven Tasting Video mit den Drinking Buddies Andreas & Waldemar. Betreutes Trinken in einer Box also. Und ganz nebenbei das ideale Geschenk für alle Whisky-Liebhaber.



Folgende einzigartige Whiskys sind dabei und wollen entdeckt werden:



• Starward Nova aus Australien

• Stauning KAOS aus Dänemark

• West Cork 16 aus Irland

• Floki Sheep Dung Reserve aus Island

• Mars Cosmo aus Japan

• Amrut Peated Indien

• KOVAL Single Barrel Bourbon aus USA

• GlenAllachie 15 aus Schottland



Preis: 49,90€ (später 59,90€), 8 x 30ml, inkl. Magazin & Verkostung Video.



Link zum Produkt auf Tastillery.com:

https://tastillery.com/worldofwhisky