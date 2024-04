TTB-Neuheit: Glenallachie 30yo Batch #4

Im Juli des Vorjahres war Batch #3 des Glenallachie 30yo erschienen (wir berichteten hier), nun scheint es bald die vierte Ausgabe des Whiskys aus der Destillerie von Billy Walker zu geben: In der us-amerikanischen TTB-Datenbank sind die Label für den Batch #4 aufgetaucht.

Der Glenallachie 30yo Batch #4 wird diesmal mit 49,1% vol. Alkoholstärke in die Flasche kommen und seine Tasting Notes versprechen dunkel Schokolade, Honigwaben und Rosinenbutter, mit Anklängen von Muscovado-Zucker, Pflaumensirup und glasierten Mandeln in der Nase, sowie Kakao, Heidekraut-Honig und Schoko-Rosinen, mit Backgewürzen und Molasse sowie Noten von Schwarzwälder Kirschtorte, Traubenmost und Gartenfrüchten am Gaumen.

Was der Glenallachie 30yo Batch #4 kosten wird, werden wir wohl erst mit der offiziellen Presseaussendung erfahren – für Batch #3 musste man in UK jedenfalls 670 Pfund auf den Tisch legen.

Hier die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.