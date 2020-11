Cocktail: Hot Toddy mit Teeling „Damn Fine Hot Whiskey”

Für die kalten Wintertage hat uns BORCO Marken Import als deutscher Importeur vieler Whiskymarken vier Cocktailrezepte übermittelt. Die von Mario Kappes, Global Advocacy & Education Manager bei BORCO, kuratierte Auswahl an Rezepten stellen wir Ihnen in den nächsten Tagen peu a peu vor – die Kälte wird uns ja noch länger begleiten.

Heute beginnen wir unsere Reihe mit einem Teeling „Damn Fine Hot Whiskey”, einer etwas ausgefeilteren Variante eines Hot Toddies:

Teeling „Damn Fine Hot Whiskey”

Ein “Hot Toddy” gilt wohl als der Urvater warmer Whisky-Drinks, der mit dem Zusammenspiel von Whisky und Gewürz- sowie Kräuternoten die winterliche, besinnliche Stimmung einfängt. Der „Damn Fine Hot Whiskey“ Teeling Whiskey, der Pionier irischen Whiskeys, gibt dem in England und Irland heiß begehrten Drink ein neues Gesicht. Zubereitet in einem Krug, lässt sich dieser „Hot Toddy“-Twist hervorragend in mehreren Gläsern und in besinnlicher Runde servieren.

Ingredienzien:

500 ml Teeling Small Batch 100 g Honig

100 g Zucker

150 ml frischer Zitronensaft

1 ungewachste Zitronenschale

3 große Zimtstangen

5 ganze Gewürznelken Sternanis

5 Zweige frischer Rosmarin

Glas:

Toddy-Glas

Zubereitung:

Geben Sie alle Zutaten in ein großes Glas (1 Liter), shaken Sie die Rezeptur kräftig und lassen Sie diese für eine Woche ruhen. Dabei regelmäßig umrühren und shaken. Anschließend in ein sauberes Gefäß umfüllen.

Serviervorschlag: Erwärmen Sie ein hitzebeständiges Glas, indem Sie es mit heißem Wasser füllen und nach dem Erwärmen wieder ausgießen. Gießen Sie 60 ml der Whiskymischung in das Glas und geben Sie 150 ml heißes (nicht kochendes) Wasser darüber. Garnieren Sie den Drink mit einer Zitronenscheibe, die mit 3-5 Nelken besetzt ist, einem frischen Rosmarinzweig und Sternanis.