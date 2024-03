Felipe Schrieberg und Mark Littler starten Protect Your Cask

Die beiden Branchenexperten Felipe Schrieberg, Whisky-Autor und Keeper of the Quaich, und Mark Littler, Whisky-Broker und -Consultant, haben mit protectedyourcask.com eine Online-Dienst gergündet, der sich an potenziellen und aktuellen Investoren in Fasswhisky richtet. Dieser bietet Informationen zum sicheren Kauf und Besitz eines Fasses Scotch Whiskys sowie Anleitungen zur Minimierung des Risikos der Käufer, Opfer eines Betruges zu werden.

Die Website enthält eine Zusammenfassung der rechtlichen Rahmenbedingungen für den Kauf und Verkauf von Scotch Whisky Fässern. Zudem weist sie auf Warnsignale hin, auf die man bei Investmentfirmen für Whiskyfässer achten sollte. Ferner stellt Protect Your Cask seine Dienstleistungen vor, und berichtet über historische Betrugsfälle bei der Investition in Whiskyfässer.

Littler und Schrieberg beschreiben ihre Website als „pädagogische Anti-Scotch-Whisky-Fässer-Investitionsbetrugsseite“, um gegen fragwürdige Praktiken einiger Investmentgesellschaften vorzugehen. Mehr unter protectyourcask.com oder im Webinar, welches am 14. März um 16:00 Uhr GMT live auf der Facebook-Seite von Protect Your Cask übertragen wird.