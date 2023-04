Mark Littler veröffentlicht 27 Jahre alten Macallan zur Inthronisierung von Charles III

Der unabhängige Abfüller und Whisky-Broker Mark Littler würdigt die anstehende Krönung des neuen britischen Königs Charles III am 6. Mai 2023 mit einer besonderen Abfüllung. The Mark Littler Macallan 27 Year Old Coronation Reserve ist die Einzelfass-Abfüllung eines Ex-Bourbon-Fass der Macallan Destillerie, welches in Fassstärke mit 41 % Vol. in 90, einzeln nummerierten Flaschen kam. Diese Flaschen erscheinen mit einer handgefertigten, blauen Schachtel.

Das Label dieser Abfüllung stammt vom bereits 2018 verstorbenen Macallan-Designer David Holmes. Vor einigen Jahren entwarf er dieses Label, nach seinem Tod vervollständigte sein Sohn Toby dann das Etikett. David Holmes schuf die Marketing-Kampagnen von Macallan in den 1970ern und 1980ern, die deutlich dazu betrugen, Macallan als Luxus-Single Malt zu etablieren. (Macallan selbst würdigt ihren Kreativen mit der The Macallan Archival Series Folio).

Interessierte können auf der Website von Mark Littler registrieren, der Erwerb (Preis 3.002,95 €) wird dann über ein Los-System für die glücklichen Gewinnenden ermöglicht. Mehr zu The Mark Littler Macallan 27 Year Old Coronation Reserve finden Sie auf Whiskyintelligence, auf marklittler.com und im Video zur Abfüllung, welches Sie auf Youtube finden so wie hier eingebunden: