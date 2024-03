Das Islay Festival bittet um zusätzliche Fährverbindungen

In diesem Jahr wird das Islay Festival of Music & Malt vom 24. Mai bis 1. Juni stattfinden. Auf der Insel werden wie jedes Jahr rund 15.000 Besucher erwartet, die nur auf zwei Wegen auf die Insel gelangen können: Per Flugzeug oder per Fähre.

Das Festivalkomitee bat bereits im Februar den Betreiber der Fährverbindungen CalMac, dessen Fähren von Kennacraig aus nach Islay fahren, um zusätzliche Fährverbindungen zum Festival. Das Komitee befürchtet, dass viele potenzielle Besucher nicht in der Lage seien, eine Fähre zu buchen und so das Islay Festival nicht besuchen werden. Laut Festivalkomitee tragen die Festival-Besucher mit 10 Millionen Pfund zur lokalen Wirtschaft der Insel bei. Die Brennereien der Insel stimmten bereits zu, ihren Bedarf an Frachtgüterverkehr zu verlagern, und die Zeit des Festivals hierfür zu meiden. Denn auch der Frachtverkehr auf die und von der Insel wird in Ermangelung reiner Frachtfähren über die ’normalen‘ Fähren abgewickelt.

Das Komitee des Islay Festival of Music & Malt findet es zudem unentschuldbar, dass bei Festivals auf anderen Inseln eine Erhöhung der Fährbetriebs möglich ist, auf Islay allerdings nicht, wie bei BBC zu lesen ist:

„We find it inexcusable that the Tiree Music Festival and Eilean Dorcha Festivals both have had their additional sailings announced, but there is nothing for Islay, which brings in more to the local economy than both festivals combined, as well as so much to the wider Scottish economy.“

Komiteemitglied Ben Shakespeare ergänzt:

„We’ve got a situation where we have a lot of visitors who can’t be there in time for the accommodation they’ve booked.

„To have accommodation for the festival, you often have to book it two years in advance.“

„It’s not just about the festival, but it’s a crunch point if you will, when the extra capacity is really needed and it’s not there.“

„The problem is now, the problem is 2024 and the problem actually needs a solution.“