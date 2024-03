Serge verkostet: Isle of Jura als Duett

Die Whiskys von der Isle of Jura gehören zu jenen, die Serge Valentin so oft wie möglich auf Whiskyfun zu verkosten versucht. Doch die Neuerscheinungen von der Nachbar-Insel Islay’s sind recht überschaubar. Und so dauert es in der Regel ein wenig, bis wir wieder eine neue Jura-Session auf Whiskyfun finden. An der Seite der ‚Islanders Expression No2‘, ein alterslose Brennerei-Bottling mit einem pale ale cask Finish, gesellt sich heute ein 14 Jahre alter Jura aus einem refill hogshead, eine Einzelfass-Abfüllung des Indies Douglas Laing. Während Ersterer „ziemlich gut gemacht“ ist, handelt es sich bei Letzterer um einen reinen Ausdruck der Isle of Jura Distillery. Dementsprechend fallen auch die heutigen Bewertungen aus:

Abfüllung Punkte

Jura ‚Islanders Expression No2‘ (40%, OB, 2023) 81 Jura 14 yo 2008/2022 (48.4%, Douglas Laing, Old Particular, refill hogshead, cask #DL15584, 319 bottles) 85

Jura Distillery. By Bjarne Henning Kvaal…, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59647423