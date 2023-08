Pernod Ricard bringt den japanischen Whisky Fuji nach Europa

Die japanische Kirin Brewery unterzeichnete eine exklusive Vereinbarung, die es Pernod Ricard ermöglicht, den japanischen Premium-Whisky Fuji in ganz Kontinentaleuropa zu vertreiben. Anfang Juli 2023 trat diese Partnerschaft in Kraft. Pernod Ricard wird nun die Marke in 13 Märkten vertreiben, darunter Frankreich, Italien, Polen und viele mitteleuropäische Länder. Ob Märkte im deutschsprachigen Bereich auch hierzu gehören, ist dem Artikel auf The drinks business nicht zu entnehmen. Die Vereinbarung enthält allerdings auch die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt den Vertrieb auf andere Regionen auszudehnen.

In der historischen Fuji Gotemba Distillery wird der Fuji Whisky hergestellt, in drei verschiedenen Arten: Single Grain, Single Malt und Single Blended. Drei Jahre nach ihrer Einführung auf dem japanischen Inlandsmarkt begann die Kirin Brewery im November 2022 mit dem Export von zwei ihrer japanischen Fuji-Whiskys nach Singapur, ein dritter gab sein Debüt in den USA und Australien. Nun kommt also noch Kontinentaleuropa dazu.