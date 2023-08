Neu: Glen Scotia 48 Years Old

Erste Hinweise auf diese Abfüllung der Destillerie aus Campbeltown fanden sich im letzten Monat. Nun stellt Glen Scotia ihren bislang ältesten Single Malt vor. Glen Scotia 48 Years Old lagerte 43 Jahre lang in refill und first-fill Bourbon barrels. Anschließen genoss der Whisky eine fünfjährige Reifung in einem first-fill oloroso Sherry hogshead. Für ein abschleißendes Finish kam der Single Malt dann noch für sechs Monate in ein second-fill Pedro Ximénez hogshead.

Die Verkostungsnotizen sprechen von Sevilla-Orange, grünen Kräuternoten und zarten Gewürzaromen wie Muskatnuss und Zimt. Am Gaumen erscheinen zusätzliche Noten von Melassesirup, Orangenmarmelade, rotem Apfel, Rosinen, und ein langes Finish liefert geschmolzenen braunen Zucker, Aprikose und Pfirsich.

Glen Scotia 48 Years Old wird in einer handgefertigten Eichenkiste präsentiert, die vom Design der spanischen „Azulejo“-Fliesen inspiriert ist, die einst in den Bodegas von Sevilla zu finden waren. Der Whisky hat einen Alkoholgehalt von 40,8 %, weltweit sind nur 250 Flaschen zu einem Preis von £11,000 (ca. 12.750 €) pro Flasche erhältlich.