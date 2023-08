Neu: Tamdhu Batch Strength No. 008

Ian Macleod Distillers als Eigentümer der Destillerie geben die Einführung der achten Ausgabe des Batch Strength der Speyside-Destillerie Tamdhu bekannt. Auch diese neueste Ausgabe reifte vollständig in Oloroso-Sherry-Fässern und kam mit 55,8 % Vol. in die Flaschen. No. 008 soll in der Nase Noten von warmer Eiche, Honigwabe und Vanillecreme liefern. Am Gaumen sollen Noten von scharfen Sommerbeeren, Zitronenschale und Eichenwürze folgen.

Tamdhu Batch Strength Nr. 008 ist ab sofort im Online-Shop der Brennerei sowie im Fachhandel für einen UVP von 87,00 £ erhältlich, was etwa 100 € entsprechen würde.