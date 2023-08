Neu: Benriach Malting Season Third Edition

Die Speyside-Brennerei Benriach kündigt die dritte Veröffentlichung ihres jährlich erscheinenden Malting Season Single Malts an. Auch für die aktuelle Ausgabe wurde die Gerste in den Brennerei eigenen floor maltings gemälzt, verwendet wurde ausschließlich Gerste der Sorte Concerto. Der Malt Whisky der Benriach Malting Season Third Edition reifte in einer Kombination aus virgin oak und first-fill bourbon casks.

Ab diesem Monat soll Benriach Malting Season Third Edition in ausgewählten Märkten weltweit erhältlich sein. In welchen genau, dies ist dem Artikel des whisky magazines nicht zu entnehem, gleiches gilt für die Abfüllstärke und eine unverbindliche Preisempfehlung.