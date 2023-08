Neu: The Macallan Classic Cut 2023

Die neueste Ausgabe des The Macallan Classic Cut ist nun im Online-Shop der Brennerei erhältlich. Die 2023 Version des scheinbar jährlich erscheinenden Single Malts reifte in einer Kombination aus ex-Bourbon American oak Fässern und sherry seasoned European oak casks. Abgefüllt mit 50,3 % Vol., ist bei dieser Stärke ‚Birne‘ das herausragende Aroma des Single Malts. Durch Zugabe von Wasser tritt ‚Mandelbiskuit‘ als Geschmacksrichtung in den Vordergrund, wie es auf der Website der Speyside-Brennerei heißt.

The Macallan Classic Cut 2023 ist für £125.00 (etwa 145 €) im Macallan-Onlineshop erhältlich, der Versand auf das kontinentaleuropäische Festland wird angeboten. Unterstützt wird The Macallan Classic Cut 2023 durch ein Promotion-Video, welches auf Youtube zu finden ist. Und welches wir natürlich sehr gerne hier auch einbinden: