Glen Scotia Campbeltown Malts Festival Edition 2024 auch in Deutschland erhältlich

Wie der Importeur, die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft, uns informiert, ist die Campbeltown Malts Festival Edition 2024 von Glen Scotia jetzt auch in Deutschland erhältlich.

Hier alle Infos:

Glen Scotia – Campbeltown Malts Festival Edition 2024

NEU Glen Scotia Campbeltown Malts Festival Edition 2024 – 9 Jahre Fino Sherry Cask Finish – Limited Edition – Non-Chill Filtered – Natural Colour – Bottled at Cask Strength 56,2 % Vol.

The Prevailing Spirit of Campbeltown – dafür steht die Glen Scotia Distillery aus der viktorianischen Whisky-Hauptstadt Campbeltown. Die Destillerie begeistert uns seit Jahren mit einzigartigen, traditionellen Single Malts mit dem typisch maritimen Charakter der kleinsten Whisky-Region Schottlands. Mit dem Campbeltown Malts Festival wird das reiche Erbe der Whiskyherstellung in dieser besonderen Region gefeiert. Jedes Jahr im öffnen die Brennereien ihre Türen für die örtliche Bevölkerung und Besucher aus der Ferne. Für die Mitarbeiter von Glen Scotia ist dies der beliebteste und am meisten erwartete Moment des Jahres – eine Zeit, in der man alte Freunde trifft, neue kennenlernt und gemeinsam auf die viktorianische Whiskyhauptstadt anstößt.

Der diesjährige Glen Scotia Campbeltown Festival Whisky reifte 9 Jahre in First Fill Bourbon Barrels, bevor er ein 6 montägiges Finish in exklusivsten Fino Sherry Fässern erhielt und in Fassstärke bei 56,2 % Vol. abgefüllt wurde. Die Fino Sherry Fässer veredeln den Malt mit frischen und blumigen Noten von Zitrusfrüchten, Früchten und Eichengewürzen und ergänzen diesen mit einem langen und ausgewogenen Abgang. Der Malt spiegelt die Essenz von Campbeltown wider: ein Hauch von Salzigkeit trifft auf maritime Nuancen.

Original Tasting Notes

Fresh and floral with notes of vibrant lemon citrus, white orchard fruits and oak spice. The finish is long and satisfyingly dry with a subtle maritime quality and salinity.