Neues aus dem Alba-Collection Verlag

Der Alba-Collection Verlag, bekannt für seine erstklassigen Karten und Schaubilder zu Destillerien in Schottland, in Irland und dem Rest der Welt, hat uns über Neuheiten und Neuauflagen in seinem Programm informiert – und diese Infos teilen wir gerne hier mit Ihnen:

Pressemitteilung Alba- Collection Verlag, April 2024

Scotland’s Distilleries – Tasting Map 21 x 29,7 cm

Scotland’s Whisky Landscape in Overview Autor: Hirst, Rüdiger Jörg

Verlag: Alba-Collection Verlag ISBN: 978-3-944148-82-3

Auflage: 3. aktualisierte Auflage Erscheinungsdatum: 03/2024

Beschreibung:

Die Scotland’s Distilleries – Tasting Map zeigt die Whisky Destillerien Landschaft Schottlands.

Die Whisky Destillerien sind in drei Kategorien unterteilt und auf der Karte farblich gekennzeichnet.

Details:

Vorderseite: aktive & in Planung / Bau befindliche Whisky Destillerien in Schottland Rückseite: geschlossene Whisky Destillerien in Schottland



Motiv: Scotland’ Distilleries Anzahl der Destillerien: 479 gesamt akive Malt Destillerien: 154 aktive Grain Destillerien: 8 in Bau oder in Planung: 55 geschlossene Malt D.: 250 geschlossene Grain D.: 12

Format: 21 x 30 cm (DIN A4)

Material: 300g/qm Papier, beidseitig Glanzcello

Lieferumfang: 1 Tasting Map

Sprache: Englisch

The Elements of Scotch – Tasting Map (DIN A4)

Scotland’s Distilleries in Overview

Autor: Hirst, Rüdiger Jörg

Verlag: Alba-Collection Verlag

ISBN: 978-3-944148-81-6

Auflage: 2. aktualisierte Auflage Erscheinungsdatum: 03/2024

Beschreibung:

The Elements of Scotch – Tasting Map (DIN A4) zeigt eine Übersicht der wichtigsten Informationen zu den Destillerien.

Informationen zu den Destillerien:

Symbol/ Kurzbezeichnung Name der Destillerie

Ordnungsnummer (zum Auffinden in der Karte) jährliche Produktionskapazität in Liter Alkohol

Anzahl der Brennblasen (Wash Still / Spirit Still) oder Patent Still Vorhandenseins von Maltingfloors / Warehouses / Bottling Plants Jahr der Inbetriebnahme

Jahr der Schließung (wenn geschlossen)

Scotch Malt Whisky Society Nummerncode (SMWS)

Details:

Motiv: Elements of Scotch Anzahl der Destillerien: 257 gesamt

157 Malt Destillerien

8 Grain Destillerien

46 Destillerien in Planung oder Bau

30 geschlossene Malt Destillerien

8 geschlossene Grain Destillerien

Format: 29,7 x 21 cm

Material: 300g/qm Papier + beidseitig Glanzcello

Lieferumfang: 1 Tasting Map

Sprache: Englisch

Whisky Distilleries Scotland – Mousepad / Flaschenuntersetzer 19 x 27

Autor: Hirst, Rüdiger Jörg

Verlag: Alba-Collection Verlag

Auflage: 5. aktualisierte Auflage Erscheinungsdatum: 02/2024

Beschreibung:

Dieses Mousepad ist der Blickfang auf jedem Schreibtisch und outet den Besitzer als Whiskyliebhaber.

Das Mousepad zeigt Schottland mit seinen Whiskydestillerien. Es ist in der Kontur Schottlands geschnitten.

Details:

Motiv: Mousepad Scotland Anzahl der Destillerien: 217 gesamt

154 aktive Malt Destillerien 8 aktive Grain Destillerien

55 geplante oder im Bau befindliche Destillerien

Format: ca. 19 x 27 cm (auf Kontur geschnitten)

Material: PET auf 2,5 mm Moosgummi, einseitig laminiert

Lieferumfang: 1 Mousepad / Flaschenuntersetzer

Sprache: Englisch

Irish Whiskey Distilleries – Mousepad / Flaschenuntersetzer 19 x 26 cm

Autor: Hirst, Rüdiger Jörg

Verlag: Alba-Collection Verlag

Auflage: 4. aktualisierte Auflage Erscheinungsdatum: 02/2024

Beschreibung:

Dieses Mousepad ist der Blickfang auf jedem Schreibtisch und outet den Besitzer als Whiskyliebhaber.

Das Mousepad zeigt Irland mit seinen Whiskydestillerien. Es ist in der Kontur Irlands geschnitten.

Details:

Motiv: Mousepad Ireland

Anzahl der Destillerien: 83 gesamt

57 aktive Destillerien

25 geplante oder im Bau befindliche Destillerien

Format: ca. 19 x 26 cm (auf Kontur geschnitten)

Material: PET auf 2,5 mm Moosgummi, einseitig laminiert

Lieferumfang: 1 Mousepad / Flaschenuntersetzer

Sprache: Englisch

Scotland’s Distilleries – Booklet

Autor: Hirst, Rüdiger Jörg

Verlag: Alba-Collection Verlag

Auflage: 7. aktualisierte Auflage Erscheinungsdatum: 03/2024

Beschreibung:

Das Booklet ist Bestandteil unserer Schottland Karten in der Premium Version.

Im Booklet sind die Whisky Destillerien Schottland entsprechend den Whisky Regionen mit der entsprechenden Whisky Regions- karte alphabetisch aufgelistet. Im vorderen Teil findet man die aktiven und die in der Planung/ Bau befindlichen Destillerien. Die geschlossenen Destillerien sind entsprechend der Whiskyregionen in hinteren Teil der Booklets zu finden. Zu jeder Destillerie gibt es in Booklet die wichtigsten Informationen, den Link zu den Internetseiten der Destillerien und den Vermerk ob die Destillerien für Besucher offen sind, eine Voranmeldung für den Besuch erforderlich ist oder ob die Destillerie keine Besucher wünscht.

Kurzum für Schottland Reisende der ideale Reisebegleiter.

Mittels Distillery Finder am Ende des Booklets findet man schnell die gewünschte Destillerie und auch die Zugehörigkeit zu den Konzernen.

Details:

Anzahl der Destillerien: 479 gesamt

akive Malt Destillerien: 154

aktive Grain Destillerien: 9

in Bau oder in Planung: 54

geschlossene Malt D.: 642

geschlossene Grain D.: 27

Format: 29,7 x 21 cm (DIN A4 quer)

Umfang: 36 Seiten

Material: 115g/qm Papier

Lieferumfang: enthalten in der Premium Version vom Poster DIN A2 Scotland’s Distilleries enthalten in der Premium Version vom Poster 70 x 100 cm Scotland’s Distilleries enthalten in der Premium Version vom Poster DIN A2 Islay’s Distilleries

Sprache: Englisch

Erhältlich im gut sortiertem Whiskyfachhandel, im Buchhandel und direkt beim Verlag (www.alba-collection.com).