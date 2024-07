Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft bringt Ardnahoe Whisky nach Deutschland

Eine der uns am häufigsten gestellten Fragen in letzter Zeit war, wann denn der Erstlingswhisky aus der Ardnahoe Distillery auf Islay nach Deutschland kommen wird. Jetzt können wir eine offizielle Antwort darauf geben: Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft übernimmt den Deutschland-Import der Whiskys der Destillerie – und der Inaugural Release sollte also in Kürze in den Fachhandel kommen.

Hier die offizielle Ankündigung des Importeurs:

Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen übernimmt ab sofort den Exklusiv-Import für die unabhängige Islay Brennerei Ardnahoe, die ihre erste Generation „The Inaugural Release“ präsentiert – Ardnahoe – A New Islay Classic

Bremen, 01. Juli 2024 – Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen gibt bekannt, dass sie ab sofort die exklusive Distribution der Islay Destillerie Ardnahoe in Deutschland führt. Diese strategische Übernahme markiert einen Meilenstein in der Geschichte beider Unternehmen und öffnet den Weg für die Einführung des lang ersehnten Ardnahoe Inaugural Release.

Stewart Laing, Gründer der Destillerie, hat sich zusammen mit seinen Söhnen Andrew und Scott einen Lebenstraum erfüllt und mit dem “Inaugural Release” den Auftakt Ardnahoe’s veröffentlicht. Damit einhergehend betont Stewart Laing die Bedeutung dieses Ereignisses:

„Building our own distillery was a hugely important and long dreamed of step and it’s been a personal ambition of mine ever since I was posted to work on Islay at Bruichladdich back in the 1960s. From finding the perfect piece of land on Islay for the distillery back in 2015 to now seeing our first whisky released, it’s truly the culmination of a lifelong dream for the Laing family.”