Der beliebte rauchige Islay Single Malt Smokehead ist der Star unseres aktuellen Gewinnspiels, bei dem Sie drei Flaschen des neuen Smokehead Unfiltered gewinnen können. Und er ist auch in Deutschland in neuen Händen: ab 1. Juli 2024 wird die Marke Smokehead der Ian Macleod Distillers von Kirsch Import aus Stuhr vertreten.

Mehr über die Marke und die beiden Leitprodukte können Sie untenstehend nachlesen:

Rauch-Rebellion bei Kirsch Import: Smokehead – jetzt neu im Portfolio

Stuhr, 02.07.2024 Über 80 Jahre Erfahrung, Handwerkskunst und Können vereint in einem Whisky, der schwache Geschmacksknospen herausfordert: Smokehead von den schottischen Ian MacLeod Distillers macht seinem Namen alle Ehre. Der berühmt- berüchtigte Islay Single Malt wechselt in Deutschland den Vertrieb hin zu Kirsch Import.

Jedem gefallen? Das ist nichts für Smokehead. Von dem rebellischen Auftreten der Erfolgsmarke mit dem Totenkopflogo sollte sich aber nur abschrecken lassen, wer nicht auf Torfwhiskys steht. Denn: Fans schwerer Raucharomen kommen mit dem temperamentvollen Islay Single Malt Scotch voll auf ihre Kosten. Und zwar ohne dabei viel ausgeben zu müssen.

Kreiert wurde der kräftige Kult-Whisky von den Ian MacLeod Distillers. Das 1933 gegründete, unabhängige schottische Familienunternehmen blickt auf vier Generationen Erfahrung in der Destillation, im Blending und in der Abfüllung von Spirituosen zurück. Als einer der größten unabhängigen Abfüller Schottlands verfügen die Ian MacLeod Distillers über fest etablierte Premium-Marken in den Kategorien schottischer Whisky, Gin- und Rum. Die Bestände an Single Malt von der Isle of Islay sind üppig. Für Smokehead vereint sich Whisky einer der Inselbrennereien zu einem „mystery malt“ von Weltklasse.

Die Rauch-Rebellion führt Smokehead Original an. Der Preis-Leistungs-Tipp wirbt jetzt erstmals in einer Version mit zugänglichen 40 Volumenprozenten neue Anhänger. Für sein Profil aus erdigem Torfrauch, intensiver Würze und Honigsüße vergab die San Francisco World Spirits Competition 2024 rares Doppelgold.

Wer den stark getorften Islay Single Malt Scotch Whisky in seiner reinsten Form erleben will, probiert den in Deutschland neuen Smokehead Unfiltered. Bei nicht kühlfiltrierten 46 Volumenprozenten sickern Noten von öligen Walnüssen, dunkler Schokolade und Pfeffer durch den dichten, wabernden Rauch.

Mit 58% Volumenprozenten ist der Smokehead High Voltage das Kraftpaket der Range. Islay- Aromen in allen Facetten bietet die Marke zudem mit Finishes im Rum Cask, Sherry Cask, Stout Cask oder Tequila Cask.

Christoph Kirsch, Kirsch Import Firmeninhaber und Geschäftsführer in zweiter Generation, freut sich über den Markenzuwachs im Portfolio:

„Smokehead ergänzt unser bereits sehr umfassendes Whisky-Portfolio perfekt. Die Übernahme des Vertriebs setzt ein weiteres Ausrufezeichen hinter unsere besondere Stärke im Bereich Whisky, für die uns unsere Kundschaft besonders schätzt. Wir freuen uns, mit Smokehead eine weitere, spannende Marke anbieten zu können.“

Smokehead Original

Islay Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp:Oak Casks

Alkoholgehalt: 40% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

UVP: 34,90 Euro

Smokehead Unfiltered

Islay Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp:Oak Casks

Alkoholgehalt: 46% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert

UVP: 44,90 Euro