Wer gewinnt das Ardnahoe Exploration Pack mit den beiden neuen Klassikern von Islay? Lesen Sie es hier!

Das Schöne am Whisky ist, dass man immer wieder etwas Neues entdecken kann. Und wenn man dabei einen neuen Klassiker findet, dann ist das umso besser.

The New Islay Classic – der neue Klassiker von Islay, so bezeichnet sich die Destillerie Ardnahoe auf der schottischen Whiskyinsel. Und gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner, der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft Bremen, gaben wir Ihnendie Gelegenheit, diesen neuen Klassiker für sich mit einem speziell zusammengestellten Bundle zu entdecken:

Zu gewinnen gab es ein Ardnahoe Exploration Pack, bestehend aus einer Flasche Ardnahoe Inaugural Release, und dem Ardanhoe Infinite Loch – die beiden ersten offiziellen Abfüllungen aus der Islay Brennerei.

Wie immer wollen wir uns bei Ihnen für die Teilnahme bedanken – es waren wieder sehr, sehr viele Einsendungen, die uns erreicht haben. Bevor wir Ihnen aber den Gewinner oder die Gewinnerin verraten können, lesen Sie hier noch einmal alles zur Destillerie Ardnahoe und Ihrem Gewinn:

Die Destillerie Ardnahoe – The New Islay Classic

Als Stewart Laing und seine Söhne Andrew und Scott das in Glasgow ansässige Unternehmen Hunter Laing & Co. Ltd als unabhängige Blender und Abfüller von Scotch Whisky im Jahr 2013 gründeten, wussten sie, dass es endlich an der Zeit war, auch ihren langgehegten Wunsch zu verwirklichen, auf Islay ihren eigenen Whisky herzustellen.

Im Jahr 2015 fand die Laing Familie das perfekte, vier Hektar große Grundstück am Loch Ardnahoe im Nordosten der Insel mit Zugang zum tiefen Wasser des Sees. Nachdem sie das Grundstück erworben und die Baugenehmigung erhalten hatten, erfolgte Ende 2016 der erste Spatenstich für die neunte Destillerie auf Islay.

Die ersten Destillationsläufe begannen im Oktober 2018 mit der Abfüllung des Fasses Nummer 001 am 9. November desselben Jahres.

Die Ardnahoe Distillery hat ihren Namen von der Umgebung, in der sie sich befindet. Ardnahoe ist schottisch-gälisch und bedeutet „Height of the Hollow“, was die wunderschöne Umgebung der Brennerei perfekt beschreibt.

Das Wasser für die Herstellung des Ardnahoe-Whiskys wird aus dem gleichnamigen Loch Ardnahoe gewonnen, das nur einen Steinwurf von der Brennerei entfernt liegt. Loch Ardnahoe bietet außergewöhnlich weiches Wasser, das seit Tausenden von Jahren durch Torf und Gestein gefiltert wurde. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche Wasserquelle, die für alle Aspekte des Whiskyherstellungsprozesses genutzt wird.

Man setzt bei Adnahoe auf traditionelle Herstellung – so arbeitet in der neu gebauten Destillerie eine 100 Jahre alte Vickers Boby-Mill. Auch die vier Washbacks sind traditionell aus Holz, genauer gesagt aus Oregon Pine.

Die beiden kupfernen Pot Stills von Ardnahoe befinden sich in einem hellen, luftigen Still Room mit herrlichem Blick auf den Sound of Islay und wurden im Nordosten des Landes von den Handwerkern von Speyside Copperworks hergestellt.

Sie haben die Form einer Laterne und sind mit einem Fassungsvermögen von 13.000 Litern für die Wash Still und 11.000 Litern für die Spirit Still relativ groß, was zusammen mit den ungewöhnlich langen, nach unten verlaufenden Lyne-Armen dem Dampf viel Kontakt mit dem Kupfer ermöglicht. Die langsame und schonende Destillation sorgt dafür, dass der Ardnahoe-Spirit alle gewünschten Eigenschaften aufweist: fruchtig, torfig und von höchster Qualität.

Die Ardnahoe Distillery ist einzigartig auf Islay und eine der wenigen Brennereien in Schottland, die noch die traditionellen Worm Tubs verwenden. Große Kupferspulen, die in Tanks oder „Wannen“ mit kaltem Wasser eingetaucht sind, ermöglichen es dem Dampf, nachdem er den Lyne-Arm der Brennerei passiert hat, sanft und allmählich zu kondensieren, was ihm zusätzliche Textur und Komplexität verleiht.

Gewinnen Sie das Ardnahoe Exploration Pack: Inaugural Release und Infinite Loch

Jetzt können Sie die ausgezeichneten Whiskys des neuen Klassikers auf Islay, der Destillerie Ardnahoe, in einem exklusiv zusammengestellten Exploration Pack entdecken und genießen. Die beiden ersten Releases der Brennerei zeigen sie von ganz unterschiedlichen und zusammen ungemein stimmigen Seiten: sherrylastig der Inaugural Release, eher bourbonfass-betont der Infinite Loch.

Ihr Preis: Ardnahoe Inaugural Release

Im Oktober 2018 wurde der Traum zur Wirklichkeit, als das erste Fass mit der Fassnummer 001 befüllt wurde. Der damalige Distillery Manager Fraser Hughes (heute David Livingstone) kreierte die erste Generation von Ardnahoe unter traditionellen Methoden: Weich getorftes Islay-Wasser wird aus dem nahegelegenen Loch Ardnahoe entnommen, während die Brennerei zwei traditionelle Worm-Tubs einsetzt – die einzigen auf Islay. Diese wurden ausgewählt, um dem Malt zusätzliche Geschmackstiefe und Komplexität zu verleihen.

Der Inaugural Release reifte 5 Jahre in einer Kombination aus Ex-Bourbon- und Ex-Oloroso-Sherryfässern und wurde mit Ardnahoe’s bevorzugten Alkoholgehalt von 50,0 % ohne künstliche Farbstoffe oder Kühlfiltration abgefüllt. In der Nase hat dieser exklusive Single Malt einen Duft von Shortbread, Bratäpfeln und Islay-Torfrauch. Im Geschmack hat er Vanillecreme, Ingwer, Zitronenschale und Bratäpfel und geht abschließend in ein langes und rauchiges Finish über. Die Fassauswahl der Ardnahoe Destillerie ist von großer Bedeutung. Die Bourbonfässern kommen direkt aus den USA und werden aus amerikanischer Weißeiche hergestellt und die direkt aus Jerez stammenden Oloroso-Sherryfässer werden aus europäischer Eiche gefertigt.

Verkostungsnotizen: Shortbread, Bratäpfel und Islay-Torfrauch in der Nase. Vanillepudding, Ingwer, Zitronenschale und Bratäpfel am Gaumen führen zu einem langen, rauchigen Abgang.

Ihr Preis: Ardnahoe Infinite Loch

Die zweite Abfüllung der Destillerie, Arnahoe Infinite Loch, ist benannt nach dem Loch Ardnahoe, das auf Islay ‚Infinite Loch‘ genannt wird, da niemand wirklich weiß, wie Tief Loch Ardnahoe sein mag.

Gereift in einer Fasskombination aus First Fill Bourbon und First Fill Oloroso Sherry Casks. Insbesondere durch die Betonung der First Fill Bourbon Fässer wird der traditionelle und körperreiche Islay Stil kreiert. Die charakteristischen Islay-Merkmale von Torf und Rauch harmonieren mit einer süßen Fruchtigkeit und intensiver Geschmackstiefe. Abgefüllt mit Ardnahoe’s bevorzugtem Alkoholgehalt von 50,0% ohne künstliche Farbstoffe oder Kühlfiltration.

Verkostungsnotizen: Meeresgischt, Islay-Torf und dunkle Schokolade in der Nase. Menthol, frische Früchte und Lagerfeuernoten am Gaumen führen zu einem rauchigen, pikanten Abgang.

Und das Set der zwei Ardnahoe-Abfüllungen – Ardnahoe Inaugural Release und Ardnahoe Infinite Loch – gewonnen hat:

Josef Heinrich aus 93326 Abensberg

Wir gratulieren ganz herzlich zum Gewinn, der Ihnen in den nächsten Tagen von unserem Gewinnspielpartner, der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft Bremen, zugesendet wird. Genießen Sie diese beiden spannenden Abfüllungen.

Bei uns geht es gleich in einer knappen Stunde mit dem nächsten Gewinnspiel weiter – wir freuen uns besonders, dass diesmal unsere Leser aus Deutschland und endlich auch einmal unsere österreichischen Leser daran teilnehmen können (die Schweiz ist leider aus rechtlichen Gründen nicht dabei). ALso, schauen Sie bei uns vorbei und machen Sie wieder mit!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team