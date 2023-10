Socken zu Weihnachten zu verschenken ist ja nicht unbedingt gut beleumundet – wenn aber eine Flasche Proper No. Twelve dranhängt, dann kann man das schon machen. Das findet zumindest Proper No. Twelve, der irische Whiskey von Conor McGregor – wir können da eigentlich auch nicht widersprechen und bringen deswegen die nachfolgende Pressemitteilung, die man uns dazu übermittelt hat:

Das perfekte Geschenk zu Weihnachten: Proper No. Twelve On-Pack mit trendigen Sportsocken

Keine Lust, schon wieder nur Socken zu Weihnachten zu verschenken? Dann ist das On-Pack von Proper No. Twelve in diesem Jahr die perfekte Gelegenheit, deine Geschenkideen auf das nächste Level zu heben: Mit einem Paar Socken UND einem Whiskey, der nicht nur mit seinem sanften, „proper“ Irish Whiskey-Geschmack überzeugt, sondern auch mit Werten wie Leidenschaft, Entschlossenheit und Freundschaft. Passend zur aktuellen Digital-Kampagne unter dem Motto „Mark every win“ lässt es sich damit super auf die kleinen Siege des Alltags anstoßen. Und davon gibt es zum Ende des Jahres doch so einige: Beförderungen, erfolgreiche Bauprojekte, die Umsetzung der guten Vorsätze aus dem Vorjahr oder einfach nur das Bestehen einer Freundschaft. Auf all diese Erfolge kann man jetzt gemeinsam anstoßen! Das On-Pack mit den trendigen Sportsocken ist ab Oktober für 20,99 Euro (UVP) in den Spirituosenregalen und auf Zweitplatzierungsdisplays zu finden.

Einfach ehrlich, bodenständig – und stolz darauf: Das ist Proper No. Twelve

Den inneren Schweinehund besiegt und gemeinsam mit Freund:innen Sport getrieben? Oder einen Meilenstein im Privatleben oder auf der Arbeit erreicht? Darauf sollte angestoßen werden. Genau das ist die Nachricht, die Proper No. Twelve in diesem Jahr mit seiner „Mark every win“-Digitalkampagne transportiert. Die Kampagne fordert dazu auf, auch die kleinen Siege des Alltags zu feiern und den Herausforderungen des Lebens mit Stärke, Mut, Entschlossenheit und Unabhängigkeit zu begegnen – ganz im Sinne von Conor McGregor, der die Marke ins Leben gerufen hat.

Ein solcher Erfolg ist natürlich auch, einem Menschen ein wirklich tolles Geschenk gemacht zu haben: So wie das neue On-Pack. Wer könnte schließlich der Kombination aus einem Paar Socken und gutem Irish Whiskey widerstehen? Das On-Pack mit den gebrandeten Sportsocken ist ab sofort im Handel zum Preis von 20,99 Euro (UVP) erhältlich – natürlich nur so lange der Vorrat reicht. Unterstützt wird die Promotion in der absatzstarken Vorweihnachtszeit von attraktiven Zweitplatzierungen