Die erste Ausgabe der jährlichen Isle of Raasay Distillery Special Release ist enthüllt – mit Video

Die erste Ausgabe der jährlichen Distillery Special Release der Isle of Raasay Distillery ist heute vorgestellt worden – und es ist ein Rye and Sherry Double Cask, das zunächst nur bei der Brennerei selbst oder in ihrem Webshop erhältlich sein wird.

Der getorfte Whisky für diese Sonderabfüllung reifte in ex-rye Whiskey Fässern der Destillerie, um danach ein Finish in ehemaligen Oloroso und PX Sherry Quarter Casks zu erhalten. Der Whisky soll Noten von pfeffrigem Gewürz, Mandeln, Nüssen und getrockneten Früchten zeigen, dazu florale Anklänge, Muskatnuss und Zimt.

Zunächst ist diese Abfüllung nur für die Mitglieder des Slàinte Clubs erhältlich, im November wird sie auch für andere Interessenten zugänglich gemacht werden. Die Auflage beträgt ca. 8.000 bis 10.000 Flaschen, abgefüllt mit 46% vol.. Kostenpunkt einer Flasche: 85 Pfund.

Es gibt auch ein Verkostungsvideo mit Mitbegründer Alasdair Day, das wir Ihnen hier gerne zeigen: