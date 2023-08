Hebridean Whisky Festival in diesem Jahr vom 2. bis zum 9. September

Auch in diesem Jahr findet das Hebridean Whisky Festival seine Fortsetzung. Die vom Hebridean Whisky Trail organisierte Veranstaltung findet in nicht ganz zwei Wochen vom 2. bis zum 9. September 2023 statt. An jedem Tag des Festivals lädt jeweils eine Destillerie ein zu Besuchen, Events und Verkostungen (am Sonntag pausiert allerdings das Festival):

2. September: Jura Distillery

4. September: North Uist Distillery

5. September: Isle of Harris Distillery

6. September: Talsiker Distillery

7. September: Torabhaig Distillery

8. September: Isle of Raasay Distillery

9. September: Das große Finale in der Talsiker Distillery

Tickels so wie alle weiteren Informationen finden Sie auf der Website des Hebridean Whisky Trail zur Verasnatltung.