Ross & Squibb Distillery veröffentlicht Rossville Union Bottled in Bond

Die Ross & Squibb Distillery aus Lawrenceburg, Indiana, USA, kündigt mit Rossville Union Bottled in Bond eine neue Abfüllung innerhalb ihrer Marke Rossville Union Straight Rye Whiskey an. Um die Bezeichnung Bottled in Bond tragen zu dürfen, muss der Whiskey bestimmte Regeln einhalten, die bereits seit dem 19 . Jahrhundert gelten: Das Destillat muss in einer einzigen Brennerei in einer einzigen Brennsaison entstanden sein, mindestens vier Jahre reifen und mit 100 Proof/50 % Vol. abgefüllt sein. Rossville Union Bottled in Bond reifte sogar noch länger, mindestens 6 Jahre durfte der Roggenwhiskey in den Fässern verweilen. Die Maische bestand aus 51 % Roggen und 49 % gemälzter Gerste. In der Nase soll der Whiskey Noten von süßem Malz, dunkler Schokolade, Rosinen und Leder zeigen. Am Gaumen folgen dann Noten von Karamell, Mokka, kandierten Früchten, grünem Apfel, Malzschokolade und Zimt.

Rossville Union Bottled in Bond (50 % Vol.) erscheint in limitierter Stückzahl. Später in diesem Monat wird die Abfüllung im (vermutlich britischen) Fachhandel für einen UVP von £59 (das wären nicht ganz 70 €) erhältlich sein.