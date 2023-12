Gestern stellte Kirsch Import innerhalb seiner Neuheiten die neuste Abfüllung der Isle of Raasay Distillery vor, heute ergänzen wir die Infos zu Isle of Raasay Dùn Cana mit der dazu gehörenden Presseaussendung. Mehr zu diesem limitierten Sherry Quarter Cask Release finden Sie hier folgend:

Hoch hinaus

mit dem Isle of Raasay Dùn Cana aus Sherry Quarter Casks

Stuhr, 19.12.2023 Ein winziges, wunderschönes Eiland vor der Westküste Schottlands schreibt Whiskygeschichte: Seit 2017 wird auf der Isle of Raasay, gegenüber von Skye, erstmals legal Single Malt gebrannt. Jetzt stellt die gleichnamige Brennerei eine neue, limitierte Abfüllung aus dem Sherry Quarter Cask vor: Dùn Cana.

Bildnachweis: Raasay Distillery

Die Isle of Raasay Distillery ist seit ihrer Gründung vor gut sechs Jahren zum Herzstück der Inselgemeinde geworden. Über zehn Prozent der rund 160 Einwohner legen heute bei der Whiskyherstellung Hand an. Ihre Insel dient dabei als stete Inspiration. Zum Beispiel für das neue, limitierte Sherry Quarter Cask Release, Dùn Cana.

Der Single Malt ist eine Hommage an seine Heimat auf den Hebriden und den gleichnamigen, ikonischen und markanten Gipfel des Dùn Caan (gälisch Dùn Cana), dem höchsten Hügel der Isle of Raasay. Von hier oben genießen Einheimische und Besucher:innen den verzaubernden Ausblick über die kleine, malerische Insel.

Bildnachweis: Raasay Distillery

Typisch für die Brennerei verbindet er getorften mit ungetorftem Whisky. Nach initialer Reifung in Rye Casks aus Kentucky vermählt, wurde dieser für neun Monate in kleinen Quarter Casks (125 Liter) veredelt, die zuvor Pedro Ximénez und Oloroso Sherry der Bodega Miguel Martin enthielten.

Bei 52 Volumenprozent verströmt Dùn Cana so pfeffrige Würze, getrocknete Sultaninen, geröstete Nüsse und einen Hauch von Vanille, bevor er mit salziger Schokolade und einem Hauch von aromatischem Holzrauch ausklingt.

Mit Dùn Cana startet die Brennerei in eine Abfüllungsreihe, die jährlich um eine Neuauflage erweitert wird. Jede Edition wird sich in der Fasszusammensetzung oder im Alter leicht unterscheiden.

Isle of Raasay Dùn Cana – First Edition

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Sherry Quarter Cask Release

Bildnachweis: Raasay Distillery

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstypen: First Fill American Oak Rye Casks, Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Quarter Casks (Finish)

Abgefüllte Flaschen: 14.000 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 52% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

Über Raasay

Die Mitbegründer der Isle of Raasay Hebridean Distillery, Bill Dobbie und Alasdair Day, erkannten im Jahre 2015, dass die Isle of Raasay die Zutaten für den perfekten Whisky bietet. Die Baugenehmigung für den Umbau des Borodale House aus dem 19. Jahrhundert wurde erteilt und im September 2017 ging die Brennerei in Betrieb. Hier wird seitdem außergewöhnlicher Whisky hergestellt, inspiriert von älteren Stilen hebridischer Single Malts, die es heute nicht mehr gibt. Zudem wird ein handgefertigter Gin produziert, der den Stil, den Charakter und die geologische Vielfalt von Raasay widerspiegelt. Es gehört zum Ethos der Brennerei, jeden Tropfen Spirituose direkt auf der Insel herzustellen, zu reifen, abzufüllen und zu vermarkten.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 47 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.