Falkirk Distillery kündigt ersten Single Malt an

Die scheinbar unendliche Geschichte der Falkirk Distillery nähert sich langsam einem weiteren Meilenstein. Die neue Brennerei in den Lowlands sollte eigentlich bereits 2017 eröffnen. Doch das Team der neuen Falkirk Distillery rund um Gründer George Stewart musste in den letzten Jahren sehr viel Geduld und Beharrlichkeit aufbringen. Erst im Juli 2020 konnte die volle Funktionsfähigkeit der Brennerei gefeiert werden. Und jetzt kündigt die Destillerie endlich ihre erste Single Malt Whisky Abfüllung an.

Die beiden first fill bourbon casks, die im September 2020 mit ungetorftem ungetorfte Lowland-Spirit befüllt wurden, werden miteinander vermählt und als Limited Edition inaugural release mit einer Auflage von 640 Flaschen veröffentlicht. Ab dem 10. Januar 2024 sind diese über die Website der Falkirk Distillery erhältlich. Der Kauf ist auf eine Flasche pro Bestellung beschränkt, der Versand erfolgt ausschließlich innerhalb des Vereinigten Königreichs. Hier finden Sie die weiteren Infos.

Wer nicht bis zum nächsten Jahr warten möchte: Die ersten 100 Flaschen dieser Erstveröffentlichung werden später in dieser Woche exklusiv innerhalb einer Online-Auktion bei Whisky Auctioneer erhältlich sein.