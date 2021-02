Die Produktion in der Falkirk Distillery hat begonnen

- Werbung -

Schon vor vier Jahren beschrieben wir die Eröffnung der Falkirk Distillery ein wenig als eine unendliche Geschichte. Die neue Brennerei in den Lowlands sollte bereits 2017 eröffnen. Doch das Erreichen dieses Meilensteins verzögerte sich, es sollten noch weitere drei Jahre vergehen. Erst im Juli 2020 konnte Gründer George Stewart mit seiner Familie die volle Funktionsfähigkeit der Brennerei feiern. Aufgrund der covid-19-Pandemie fand dies natürlich in einem sehr kleinen Rahmen. Wie The Falkirk Herald berichtet, startete die Destillerie erst Ende des letzten Jahres erstmals mit der Produktion ihres eigenen Spirits. Knapp 11 Jahre nach der Erteilung der ersten Baugenehmigung für den Bau ihrer Gebäude in der Grandsable Road in Polmont. Der gesamte bisherige Prozess war von Leidenschaft und Geduld geprägt, wie sich George Stewart gegenüber dem Falkirk Herald äußerte.

Die Destillerie besteht aus zwei kupfernen Pot Stills und einer Mash Tun, ebenfalls aus Kupfer stammt aus der Brennerei Caperdonich in Rothes, Aberlour. Das Besucherzentrum befindet sich kurz vor der Fertigstellung. Geplant sind weiterhin ein Tasting Event Centre sowie ein Restaurant. Nach dem Ende der Covid-Beschränkungen möchte jedes Jahr über 80.000 Besucher in der Brennerei begrüßen, die dann auch für der örtlichen Gemeinde Auftrieb geben sollen. In einem Video, welches Sie im oberen Bereich unseres Posts wie auch auf Youtube finden, stellt Gründer George Stewart die Falkirk Distillery im Detail vor.

Die Falkirk Distillery bieten Interessierten die Möglichkeit, Mitglied in ihrem Founders Club zu werden oder ein eigenes Fass zu erwerben. Alle Informationen zu diesen beiden Angeboten finden Sie auf der Website der Brennerei unter www. falkirkdistillery.com