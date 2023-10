TTB-Neuheiten: Compass Box Celestial und Isle of Raasay Dùn Cana

Zu Beginn der Woche konnten wir erneut mögliche, sehr wahrscheinliche, neue Abfüllungen in der us-amerikanischen TTB-Datenbank entdecken. Zum einen ist dies mit Compass Box Celestial die vierte und damit letzte Abfüllung des Extinct Blends Quartett. Und zum anderen veröffentlicht die Isle of Raasay Distillery eine Abfüllung die nach dem höchsten Hügel der Insel benannt ist.

Auch die abschließende Abfüllung des Extinct Blends Quartett ist inspiriert von den Blends aus den 1970er, 80er oder auch den 90er Jahren. Compass Box Celestial, abgefüllt mit 50 % Vol. und limitiert auf 5.500 Flaschen, basiert auf Malt Whiskys der Islay-Destillerien Ardbeg und Carl Ila, zusätzlich wurden Malts der Brennereien Glen Elgin und Pulteney verwendet. Torfig, mit nelkenartiger Würze, honigsüßen Früchten und der cremigen Eichennote gereifter Grain-Whiskys sei Celestial der expansivster Whisky im Extinct Blends Quartet, so lesen wir auf dem Label:

Isle of Raasay Dùn Cana kam mit 52 % Vol. in die Flaschen und reifte zunächst in Rye casks. Für einen zusätzlich zweite Reifung kam der Whisky in Pedro Ximénez und Olorose Sherry Quarter Casks. Auf dem Etikett wir der Whisky als leicht getorft mit Noten von Pfefferwürze, süßen Früchten und Nuss-Aromen beschrieben:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.