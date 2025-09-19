Freitag, 19. September 2025, 14:55:50
IslandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Talisker „Skye“, „Storm“, „The Wild Blue 2025 Edition“ + zwei Indies

Eine Verkostung von fünf Bottlings aus Talisker, die in einem Talisker 1957 von Gordon & MacPhail gipfelt...

Diesmal steht bei der Verkostung von Serge Valentin die Destillerie Talisker auf der Insel Skye im Mittelpunkt, mit drei Originalabfüllungen, einem neuen Talisker Bottling von Douglas Laing und dem legendären Talisker 1957, der 1975 von Gorson & MacPhail abgefüllt wurde – und der ganz weit vorne in der Punktewertung steht.

Und wie schlagen sich die preisgünstigen Originalabfüllungen von Talisker im Vergleich? Nun, wenn man die Wertungen von Serge in der Verkostung als Maßstab nimmt, stimmt das PLV hier (bis auf vielleicht eine Ausnahme).

AbfüllungPunkte

Talisker ‚Skye‘ (45.8%, OB, +/-2025)78
Talisker ‚Storm‘ (45.8%, OB, +/-2025)84
Talisker ‚The Wild Blue 2025 Edition‘ (48.2%, OB)87
Talisker 14 yo 2011/2025 (54.8%, Douglas Laing Old Particular for LMDW Itinéraires, refill hogshead, cask #19975, 227 bottles)90 
Talisker 1957 (53.5%, Gordon & MacPhail, Natural Cask Strength, +/-1975)94
