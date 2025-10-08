Alba Collection Verlag bringt 7. aktualisierte Neuauflage „The Elements of Scotch“ 100 x 70 cm Poster

Auch bei Whisky ist die einzige Konstante die Veränderung – das bedingt natürlich auch, dass Infowerke über Whisky und Destillerien ständig auf dem neuesten Stand gehalten werden müssen.

Der Alba Collection Verlag ist hierbei an vorderster Front tätig – die zahlreichen Karten und Schautafeln werden dort laufend up-to-date gehalten. So auch das Poster „The Elements of Scotch“, das soeben in der siebten überarbeiteten Auflage erschien. Mit ihm kann man auf einen Blick alle Whiskybrennereien in Schottland übersichtlich mit allen Infos finden. Fast 100 Neueinträge sind es seit der Erstauflage von 2015, die in das Poster aufgenommen wurden.

Mehr Infos und die Bezugsquelle finden Sie hier:

7. aktualisierte Neuauflage „The Elements of Scotch“ 100 x 70 cm Poster

Hamburg, 08. Oktober 2025: Pünktlich zum 10 jährigen Jubiläum erscheint „The Elements of Scotch“als 7. aktualisierte Neuauflage. Vor genau 10 Jahren erschien die 1. Auflage der „Elements of Scotch“ als Idee die Daten und Fakten zu allen relevanten schottischen Whisky Destillerien der Neuzeit (alle Destillerien welche im heutigen Scotch Whisky {Single Malt/ Single Grain/ Blended} enthalten sein können bzw. zukünftig enthalten sein können) in einer Übersicht abzubilden. Anstelle sich zeitaufwendig durch viele Tausend Seiten Whiskyliteratur zu kämpfen um einzelne Daten und Fakten zu den Destillerien gelangen.

So man die neue 7. aktualisierte Auflage mit der 1. Auflage von 10/2015 vergleicht stellt man unschwer fest das in den zurückliegenden Jahren einiges bei den Scotch Whisky Destillerien passiert ist.

Und in den nächsten Jahren wird in Schottland auch noch einiges passieren. Dazu werden auch die bekannten geplanten oder in Bau befindlichen Destillerieprojekte abgebildet.

Anzahl der Elemente 2015: 177

Anzahl der Elemente 2025: 273

Originaltitel: The Elements of Scotch

Verlag: Alba-Collection Verlag Erscheinungstermin: 08. Oktober 2025

Auflage: 7. aktualisierte Auflage (10/2025)

Sprache: Englisch

Seiten: 1

Format: 100 x 70 cm

ISBN: 978-3-944148-94-6

Preis: 17,95 €

Erhältlich in Whiskyfach- und Buchhandel oder direkt beim Verlag (https://www.alba-collection.de/p/elements-of-scotch-poster-70-x-100-cm-din-b1)