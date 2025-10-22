Die alten Götter kommen – whic startet die Old Gods Serie mit einem 19 Jahre alten Glenlivet aus dem Sherry Hogshead

Mit der ersten Abfüllung der Allfather Trilogy startet whic eine umfassende Serie von Whiskys rund um die Geschichten der alten nordischen Götter – und diese erste Abfüllung hat es in sich: Ein 19 Jahre alter Glenlivet, der in einem First Fill Sherry Hogshead reifen durfte. Er stammt aus dem Hause Signatory, wurde mit mächtigen 61,9% vol. Alkoholstärke abgefüllt und ist exklusiv bei whic in einer Auflage von 297 Flaschen erhältlich – ab jetzt.

Hier mehr zum Start-Whisky der neuen Serie:

NEUE EPISCHE WHISKY-SERIE

Edler 19-jähriger Glenlivet leitet die Old Gods ein

Bremen, 22.10.2025

Im wertigen Dekanter und einem Etikett in einzigartiger Holzschnitt-Optik präsentiert whic den ersten Teil der Allfather Trilogy, dem Auftakt der neuen Old Gods Serie: ein 19 Jahre im First Fill Sherry Hogshead gereiftes Meisterwerk aus der Glenlivet Distillery, abgefüllt vom etablierten Abfüller Signatory Vintage.

Einmal entkorkt verströmt der Single Malt Whisky die intensiven Frucht- und Nussaromen, die er während seiner langen Reifeperiode aufnehmen konnte. Ein wahrer Schatz für Sherry-Fans.

Mit einer Eleganz, die an altgereifte Cognacs erinnert, bahnen sich Datteln, Kirschen, Mandel-Nuss-Splitter und Himbeerbonbons ihren Weg. Mit edlen Holzaromen, Muskat und Orange entsteht eine Vielschichtigkeit, die dennoch luxuriöse Leichtigkeit verströmt. Bratapfel- und Trockenfruchtnoten vereinnahmen den Gaumen und sorgen gemeinsam mit Walnuss, Leder und Tabak für ein vollmundiges Geschmackserlebnis. Immerwährend begleiten Holzwürze und dunkle Schokolade.

Wie immer dürfen sich Whiskyliebhaber bei whic-Serien sicher sein: Weder Kühlfilterung noch Farbstoffe haben diesen Whisky verändert. Bei fassstarken 61,9% können sie sich am vollen Aroma erfreuen.

Dieser 2006er Vintage Single Malt Whisky bereichert die heimische Whiskysammlung um ein edles Schmuckstück und füllt das Nosingglas mit noblem Sherry-Genuss. Nur 297 Exemplare wurden abgefüllt – diese gibt es ab sofort ausschließlich bei whic: whic.de/old-gods

„Nach dem großen Erfolg unserer Edda-Serie haben wir eine Art Fortsetzung im neuen Gewand erdacht. Mit Old Gods erzählen wir die epischen Götter-Geschichten, die seit Jahrhunderten faszinieren. Dieser Traum von einem Sherry-Whisky markiert den Anfang einer intensiven und extrem leckeren Genussreise.“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über die Serie Old Gods

In Zusammenarbeit mit Signatory werden nur die edelsten Fässer für die Old Gods Serie auserwählt. Alle in mächtiger Fassstärke abgefüllt. Sie erzählen die Sagen, um die alten Götter des hohen Nordens. Szenen, die als Illustrationen in Holzschnitt-Optik mit glänzenden Kupferveredelungen die wertigen Dekanter und Tuben zieren. Die Old Gods liefern Ihnen ein visuelles und geschmackliches Erlebnis gleichermaßen. Den Auftakt bildet die Allfather Trilogy, eine dreiteilige Erzählung über Odin, den Allvater. Drei sagenhafte Whiskys, geprägt von tiefen Sherry-Aromen und ganz ohne Rauch.

Allfather Trilogy I – The Price Of Knowledge erzählt die Geschichte wie Odin einst wahre Erkenntnis erlangte. Von unstillbarem Wissensdurst getrieben, wollte er aus dem Brunnen der Weisheit trinken. Doch dessen Wächter Mímir verlangte ein Opfer, das selbst den Göttervater erzittern ließ: sein Auge. Als das Wasser über das blinde Antlitz rann, öffnete sich Odin der Blick über Raum, Zeit und Schicksal – und er erkannte, dass wahres Wissen stets seinen Preis fordern würde.