Von Malts of Germany, dem unabhängigen Abfüller aus Deutschland, der sich auf deutsche Whiskys spezialisiert hat, ist nun die erste Abfüllung erschienen, die nicht von den Gründungsmitgliedern stammt. Es ist ein Rose Valley Whisky der Feinbrandmanufaktur Brabant, 4 Jahre alt und in ex-Bourbon- sowie in Cognacfässern gereift.

388 Flaschne von ihm gibt es, und er wird über die üblichen Händler, die Malts of Germany führen, erhältlich sein. Hier die Presseinfo dazu:

Malts of Germany holt Rose Valley ins Glas – Neue Abfüllung aus Mittelsachsen

Leinefelde, Oktober 2025

Deutscher Whisky ist längst mehr als ein Geheimtipp: Immer mehr Brennereien zeigen, dass heimische Destillate auch international mithalten können. Malts of Germany, der erste unabhängige Abfüller deutscher Whiskys, bündelt diese Vielfalt und bringt jetzt eine neue Abfüllung auf den Markt: die Feinbrandmanufaktur Brabant aus dem Striegistal in Mittelsachsen, besser bekannt unter ihrer Marke Rose Valley.

Im idyllischen Rosental verwurzelt, steht Rose Valley für Handwerk, Regionalität und einen eigenständigen Charakter. Genau diese Werte möchte Malts of Germany sichtbar machen und dem deutschen Whisky eine gemeinsame Bühne geben.

„Die Entscheidung, Astrid und Eric von Rose Valley als neue Mitglieder im Freundeskreis von Malts of Germany aufzunehmen, basiert auf den zahlreichen Parallelen in unserer Unternehmensphilosophie. Gemeinsam teilen wir den Anspruch an höchste Ǫualität, die Leidenschaft für Handarbeit und die Freude am Genuss. Vom ersten Gedanken bis zum fertigen Produkt spiegelt sich dieser Anspruch in jedem Schritt wider, ebenso wie in den außergewöhnlich hochwertigen Abfüllungen, für die Rose Valley seit vielen Jahren geschätzt wird“,

so Malts of Germany.

Für Eric Brabant, Geschäftsführer von Rose Valley, ist die Zusammenarbeit ein wichtiger Schritt:

„Ein starkes Netzwerk und die Chance, deutschen Whisky gemeinsam bekannter zu machen.“

Schon die ersten Editionen von Malts of Germany Batch 1 und Batch 2 fanden großen Anklang und erfreuen sich bis heute hoher Beliebtheit. Mit Rose Valley setzt das Projekt nun ein weiteres Ausrufezeichen für die Dynamik der deutschen Whisky-Szene.

Und es bleibt spannend: Whiskyfreunde dürfen sich schon bald auf weitere Neuigkeiten von Malts of Germany freuen.

Über Malts of Germany

Malts of Germany ist der erste unabhängige Abfüller, der sich ganz der Vielfalt deutscher Whiskys widmet. Ziel ist es, ausgewählte Brennereien unter einer Marke zu vereinen und zu zeigen, wie unterschiedlich, einzigartig sowie facettenreich und charakterstark Whisky aus Deutschland sein kann.

