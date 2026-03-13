Nch dem Rose Valley No. 15, über den wir am Mittwoch berichteten, kommt nur aus der Feinbrandmanufaktur Brabant in Sachsen ein weiterer Whisky auf den deutschen Markt, diesmal von der rauchigen Sorte: Der Smoky Rose No. 4 lagerte zunächst in einem Bourbonfass mit einer Ahornsirup-Vorbelegung, um danach in ein ex-Laphroaigfass zu übersiedeln.

Mehr über die neue Abfüllung lesen Sie untenstehend

Neu: Smoky Rose No. 4 – Torfrauch trifft Ahornsirup-Süße aus Sachsen

Striegistal/Sachsen – Die Feinbrandmanufaktur Brabant erweitert ihre Rose-Valley- Whiskyreihe um eine neue rauchige Variante. Smoky Rose Batch No. 4 kombiniert sächsischen Single Malt mit Einflüssen aus Schottland und einer ungewöhnlichen Fassreifung.

Die Grundlage bildet Rose Valley Cask No. 14, der zunächst in einem ehemaligen Bourbon- Fass mit Ahornsirup-Vorgeschichte reifte. Anschließend erhielt der Whisky ein Finish in einem Fass der Islay-Destillerie Laphroaig, die für besonders torfige und maritime Scotch Whiskys bekannt ist. Durch diese Nachreifung gelangen typische Rauch- und Torfaromen in das Destillat.

Rauchige Tiefe mit süßem Kontrast

Die Kombination aus torfigem Fassfinish und süß geprägter Fassreifung sorgt für ein vielschichtiges Aromaprofil.

Nase:

Subtiler Torfrauch und maritime Noten verbinden sich mit süßem Ahornsirup, Vanille und leicht karamellisiertem Holz.

Gaumen:

Kräftig und rund mit mineralischem, subtilen Torf und würziger Eiche. Dazu kommen süße Aromen von Ahornsirup, Toffee und Karamell.

Finish:

Lang und wärmend mit anhaltendem leichtem Rauch, begleitet von einer sanften Süße und feiner Holzwürze.

Limitierte Abfüllung aus der Rose-Valley-Reihe

Wie die anderen Whiskys der Reihe handelt es sich auch bei Smoky Rose No. 4 um eine limitierte Abfüllung aus der sächsischen Manufaktur. Die Kombination aus Islay-Finish und Ahornsirupfass sorgt für ein ungewöhnliches Zusammenspiel von Rauch und Süße.

Smoky Rose No. 4 im Überblick